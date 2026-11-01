    • 1 de noviembre de 2026 - 20:42

    El fuerte posteo de Stefano Di Carlo contra el arbitraje tras la derrota de River: "No tienen vergüenza"

    El presidente del Millonario reaccionó a través de las redes sociales.

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    “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, escribió en su cuenta de X.

    En los últimos tiempos, el presidente de River no esconde su descontento con el arbitraje argentino y la dirigencia de la AFA, y este domingo sumó un nuevo capítulo en esta pelea.

    En la previa ya había tenido declaraciones similares. Además, había decidido que el club no asistiera a la conferencia de prensa protocolar durante la semana, razón por la que se suspendió el evento.

    El enojo de Jorge Brito con el arbitraje de Ramírez

    Stefano Di Carlo no fue el único directivo de River que se expresó tras la derrota. En su cuenta de X, Jorge Brito, expresidente del Millonario, se sumó a las críticas.

    “Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz”, escribió.

    En tanto que Matías Patanian, ex vicepresidente de River, se mostró crítico en un extenso escrito publicado en sus redes sociales: “No debiera sorprendernos: 23 años sin un penal en la cancha del rival es solo una muestra gratis. La historia los delata”.

    “Nai Foino en los 60s , el auto declarado culpable Juan Bava en los 80s, el inefable Madorrán de los 90s que cantaba canciones dirigiendo, el impoluto Beligoy que gritaba los goles sin vergüenza en el futbol local durante los 2000 mientras en lo internacional se perpetraba la zaga criminal más mentada de la historia con Oscar Julián, el uruguayo que los dirigió más que a Peñarol y Nacional , Carlitos ‘Yellow’ y Epifanio; que tuvieron su heredero en 2019 con la sublime vergüenza perpetrada por Wilson Sampaio que asombró hasta a los propios amén de los extraños”, enumeró, sobre las presuntas ayudas que recibió Boca de parte del arbitraje en las últimas décadas.

    Y concluyó: “Lo más reciente, en esta última década: la década de la guardia alta; con la conducción arbitral en manos de quien está, es tan obvio que no es necesario repasarlo, las pruebas han sido y son demasiado concretas y evidentes”.

    Arbitrajes, “guardia alta” y el dardo a la cúpula de la AFA en la previa del partido

    En vísperas del duelo con Boca en la Bombonera, la actuación arbitral y la transparencia en las designaciones habían vuelto a ser un eje central de debate. Lejos de esquivar la polémica, Di Carlo le habló directamente al hincha y apuntó hacia la cúpula de la AFA.

    “Entendemos la preocupación del hincha de River por el arbitraje, pero creemos que hay gente muy lógica y muy profesional. La responsabilidad y donde tenemos que mirar es hacia la AFA y su presidente. Hay que empezar a mirar para arriba, la responsabilidad sobre la transparencia y la competencia está ahí”, había dicho.

    En esa misma línea, había advertido: “Siempre hay que tener la guardia alta. Esto no es algo nuevo, estamos en esta situación hace más de una década. Sabemos cómo administrarlo. Haremos lo que sea que esté a nuestro alcance para defender el fútbol de River, como ha sido siempre”.

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