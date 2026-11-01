Con gol de Di Lollo, Boca venció a River, se adueñó de un Superclásico cargado de polémicas y llega motivado a la final de la Sudamericana

El conjunto xeneize se impuso por 1 a 0 con gol de Lautaro Di Lollo. El árbitro Nicolás Ramírez expulsó a Martínez Quarta a los 8 minutos de partido y a Gonzalo Montiel en el segundo tiempo.

Boca Juniors le gana a River Plate 1-0 en la Bombonera, con un gol de Lautaro Di Lollo de cabeza. El Xeneize logró manejar los hilos y aprovechó la termprana expulsión de Lucas Martínez Quarta.

El punto de inflexión fue la roja que Nicolás Ramírez le mostró al zaguero de River a los 10 minutos por cortar con infracción sobre Miguel Merentiel cuando se iba derecho al arco.

Tras eso, Boca dominó y encontró la ventaja tras un tiro de esquina de Sebastián Villa que conectó Di Lollo luego de librarse con facilidad de la marca de Lautaro Rivero, quien había ingresado en lugar de Lucas Beltrán para tapar el huexo en la defensa que dejó la expulsión de Martínez Quarta.

En desarrollo...

Formaciones Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.