Franco Colapinto largará desde el puesto 11 el Gran Premio de México de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de México de la Fórmula 1. El piloto argentino finalizó 16° y 12° en las dos prácticas libres que disputó.

Franco Colapinto llega a la última práctica libre en México con el desafío de recuperarse

En la clasificación terminó 12°, pero por una sanción a Liam Lawson subió un puesto en la grilla. Por su parte, su compañero Pierre Gasly partirá 10°, mientras que Lewis Hamilton se quedó con la pole position.

La carrera se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y comenzará a las 17 (hora de Argentina).

Toda la actividad se podrá ver en vivo por Fox Sports y a través de Disney+, en el plan Premium.

El italiano necesita terminar noveno o mejor en el GP de México para consagrarse campeón de la Fórmula 1 2026. El piloto de Mercedes tiene una ventaja de 123 puntos sobre George Russell y de 124 sobre Lewis Hamilton, sus únicos dos rivales con posibilidades matemáticas de pelear por el título.

Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1 en el GP de México

La buena noticia para Antonelli es que no depende de ningún otro resultado si consigue finalizar entre los nueve primeros. Incluso podría coronarse sin sumar puntos, aunque en ese caso necesitaría que sus perseguidores no ganen la carrera.

“Está en la pelea": el mensaje del director de Alpine para Franco Colapinto

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, analizó el rendimiento del equipo y explicó cuáles fueron los problemas que condicionaron al piloto argentino durante el fin de semana.

“Franco estuvo un poco por detrás de Pierre en la mayoría de las vueltas de este fin de semana, con más limitaciones en la frenada, y perdió algo de tiempo en el último sector, donde los neumáticos traseros se sobrecalientan y suele faltar agarre”, explicó.

“Todavía está en la pelea para mañana largando 12°, especialmente por la larga recta hasta la curva uno, donde estoy seguro de que estará ansioso por presionar a los que tiene adelante”, sostuvo.