Marcha imparable: UPCN San Juan Vóley cerró el Tour 1 de la Superliga con puntaje ideal y sin ceder ningún set

El gremial derrotó por un contundente 3-0 a Sonder en la ciudad de Monteros y concretó una actuación perfecta en el inicio de la temporada.

UPCN San Juan Vóley completó un fin de semana soñado en la provincia de Tucumán. En el marco del cierre del Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol, el conjunto dirigido por Fabián Armoa derrotó 3-0 a Sonder en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Monteros, sellando una primera fase inmejorable con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones y la valla invicta en sets.

El triunfo gremial se edificó con parciales de 25-19, 25-18 y 25-18, reflejando una superioridad absoluta y un rendimiento colectivo de alta solidez en todas las líneas. La gran figura de la jornada fue el central Imanol Salazar, máximo anotador del encuentro con 14 puntos, producto de una planilla compuesta por 8 ataques efectivos y 6 bloqueos decisivos en la red.

La ofensiva del equipo sanjuanino mostró además un reparto goleador equilibrado: el brasileño Matheus Alejandro sumó 9 unidades, en tanto que el opuesto Petar Premovic y el puntero León Meier aportaron 8 puntos cada uno, acompañados por las 7 anotaciones del receptor mendocino Alejandro Toro.

De esta manera, el multicampeón sanjuanino concluye la etapa inaugural del certamen habiendo superado sucesivamente a Ferro Carril Oeste, San Lorenzo de Almagro y Sonder, manteniéndose invicto en el marcador global y perfilándose desde el arranque como candidato natural al título nacional.