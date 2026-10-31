Universitario ganó un clásico electrizante por un punto y va por un lugar en el Torneo del Interior B

Universitario Rugby & Hockey Club se quedó con una nueva edición del clásico sanjuanino después de vencer 16-15 a San Juan Rugby Club en Santa Lucía, por la última fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano. La ajustada victoria le permitió cerrar la fase clasificatoria en el quinto puesto y asegurarse la posibilidad de disputar el encuentro que entregará el último boleto disponible para el Torneo del Interior B 2027.

Universitario revirtió el partido ante CPBM y salió de la zona de reválida

El partido fue cerrado desde el comienzo, con mucha disputa en cada sector de la cancha y escaso margen para los errores. San Juan RC consiguió irse al descanso arriba 10-6 , pero Universitario logró mantenerse siempre dentro del partido apoyándose especialmente en las formaciones fijas, uno de los aspectos donde consiguió imponer condiciones y construir buena parte de su juego.

El desarrollo se mantuvo parejo durante todo el encuentro y la diferencia nunca permitió que alguno de los dos equipos pudiera relajarse. Universitario encontró el camino para revertir el marcador y luego tuvo que sostener la ventaja ante los intentos del Piuquén durante los minutos decisivos.

La “U” mostró firmeza defensiva, concentración y orden para defender el resultado hasta el cierre. El 16-15 definitivo terminó desatando el festejo visitante y le permitió al equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia cerrar la etapa regular con un triunfo de enorme valor ante su clásico rival.

Para Universitario, Juan Martín Echegaray aportó el try del encuentro, mientras que Gerónimo Arabel fue determinante con el pie: convirtió una conversión, dos penales y un drop que terminó siendo fundamental para construir los 16 puntos de su equipo.

Por el lado de San Juan RC, los tries fueron anotados por Estiliano Battezzati y Bautista Dománico. Battezzati completó además una conversión y un penal para los 15 puntos del conjunto local.

Todos los tantos del clásico

San Juan Rugby Club 15

Try: Estiliano Battezzati.

Try: Bautista Dománico.

Conversión: Estiliano Battezzati.

Penal: Estiliano Battezzati.

Universitario 16

Try: Juan Martín Echegaray.

Conversión: Gerónimo Arabel.

Penales: Gerónimo Arabel (2).

Drop: Gerónimo Arabel.

El primer tiempo había terminado 10-6 a favor de San Juan RC.

La intensidad del clásico también se reflejó en las sanciones disciplinarias. Manuel Cuneo, de San Juan RC, recibió una tarjeta amarilla, mientras que Santiago Baldi, de Universitario, y Sebastián Diez, del Piuquén, fueron expulsados con tarjeta roja. El encuentro tuvo como referee a Federico González, acompañado por Lucas Bonilla como RA1 y Cristian Bonilla como RA2.

El triunfo le permitió a Universitario finalizar la fase clasificatoria en el quinto puesto del Top 8 Oro y mantener vivo un objetivo importante para la próxima temporada. El equipo tendrá ahora la posibilidad de clasificarse, por segundo año consecutivo, al Torneo del Interior B. El partido decisivo será frente a CPBM el sábado 14 de noviembre, en las instalaciones de Mendoza Rugby Club. Allí se pondrá en juego la última plaza disponible para disputar la edición 2027 del certamen nacional.