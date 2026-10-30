Universitario visita a San Juan RC en una nueva edición del clásico

La Uni enfrentará este sábado 31 de octubre al “Piuquén” por la última fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano.

Universitario afrontará este sábado una nueva edición del clásico sanjuanino frente a San Juan Rugby Club. El encuentro, correspondiente a la última fecha de la fase clasificatoria del Top 8 Oro, se disputará desde las 15.30 en Santa Lucía y contará con el arbitraje de Federico González.

El equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia llega a este compromiso fortalecido por la importante victoria conseguida en la fecha anterior ante CPBM por 25-13. La “U” buscará prolongar su buen momento y cerrar la etapa clasificatoria entre los seis primeros puestos, lo que le permitiría disputar el encuentro por el quinto lugar, programado para el sábado 14 de noviembre en las instalaciones del Mendoza Rugby Club.

Universitario depende de sí mismo para conseguir ese objetivo. Actualmente suma 23 puntos, uno menos que San Juan RC (24) y uno más que Chacras (22). Una victoria en el clásico le permitirá superar al “Piuquén” en la tabla y asegurar su lugar en la definición, independientemente de los demás resultados. En caso de empatar o perder, deberá esperar el resultado de Chacras y las posibles unidades bonus que se registren en la última jornada.

La “U” buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación al partido por el quinto puesto y mantenerse en carrera por una plaza para el Torneo del Interior B 2027.