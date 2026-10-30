    • 30 de octubre de 2026 - 17:50

    Universitario visita a San Juan RC en una nueva edición del clásico

    La Uni enfrentará este sábado 31 de octubre al “Piuquén” por la última fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano.

    Clásico. Universitario será visita del San Juan RC en un partido clave en Santa Lucía.

    Clásico. Universitario será visita del San Juan RC en un partido clave en Santa Lucía.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Universitario afrontará este sábado una nueva edición del clásico sanjuanino frente a San Juan Rugby Club. El encuentro, correspondiente a la última fecha de la fase clasificatoria del Top 8 Oro, se disputará desde las 15.30 en Santa Lucía y contará con el arbitraje de Federico González.

    Leé además

    universitario revirtio el partido ante cpbm y salio de la zona de revalida

    Universitario revirtió el partido ante CPBM y salió de la zona de reválida
    franco colapinto corre la segunda practica del gp de mexico: esta en el 16° puesto

    Franco Colapinto corre la segunda práctica del GP de México: está en el 16° puesto

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El equipo dirigido por Fernando “Yope” Torcivia llega a este compromiso fortalecido por la importante victoria conseguida en la fecha anterior ante CPBM por 25-13. La “U” buscará prolongar su buen momento y cerrar la etapa clasificatoria entre los seis primeros puestos, lo que le permitiría disputar el encuentro por el quinto lugar, programado para el sábado 14 de noviembre en las instalaciones del Mendoza Rugby Club.

    Universitario depende de sí mismo para conseguir ese objetivo. Actualmente suma 23 puntos, uno menos que San Juan RC (24) y uno más que Chacras (22). Una victoria en el clásico le permitirá superar al “Piuquén” en la tabla y asegurar su lugar en la definición, independientemente de los demás resultados. En caso de empatar o perder, deberá esperar el resultado de Chacras y las posibles unidades bonus que se registren en la última jornada.

    La “U” buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación al partido por el quinto puesto y mantenerse en carrera por una plaza para el Torneo del Interior B 2027.

    Con la posibilidad de clasificar por segundo año consecutivo al Torneo del Interior B como principal motivación, Universitario afrontará un compromiso decisivo para sus aspiraciones deportivas. El clásico frente a San Juan RC tendrá un significado especial, no solo por la tradicional rivalidad entre ambos clubes, sino también por la oportunidad de cerrar la fase clasificatoria con un resultado que le permita continuar en carrera por una plaza nacional para la temporada 2027.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    puyuta ya vive la revancha: arranco la venta de entradas para el cruce entre desamparados y union por el regional

    Puyuta ya vive la revancha: arrancó la venta de entradas para el cruce entre Desamparados y Unión por el Regional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ruta. Se viene el inicio de la Temporada 2026-27 y desde la FCS aclararon la realidad administrativa.

    Desde la Federación Ciclista Sanjuanina aclaran que no hay peligro de intervención

    Por Redacción Diario de Cuyo
    [galeria de fotos] las mejores postales de la primera jornada del ironman en san juan

    [GALERIA DE FOTOS] Las mejores postales de la primera jornada del Ironman en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La versión había sido instalada en Rosario después de que se asegurara que Messi “nunca estuvo tan cerca” de volver al club donde comenzó su formación.

    Se enfría el sueño de Newell's: aseguran que Messi no volverá y seguirá en Inter Miami

    Por Redacción Diario de Cuyo