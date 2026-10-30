    • 30 de octubre de 2026 - 17:50

    Desde la Federación Ciclista Sanjuanina aclaran que no hay peligro de intervención

    La titular de la FCS, Alejandra Perona, desmintió inconvenientes administrativos y apunta a la asamblea.

    Ruta. Se viene el inicio de la Temporada 2026-27 y desde la FCS aclararon la realidad administrativa.

    Ruta. Se viene el inicio de la Temporada 2026-27 y desde la FCS aclararon la realidad administrativa.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    No fue una semana sencilla en el ambiente de la Federación Ciclista Sanjuanina. Y es que informaciones periodísticas en San Juan hablaron de serios inconvenientes administrativos que podrían llevar a una intervención, con mandatos vencidos, ausencia de balances y demás.

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    Desde la FCS y en boca de su propia presidente, Alejandra Daniela Perona, salió la enérgica respuesta desvirtuando esas informaciones y aclarando que están a derecho y que en diciembre se realizará la asamblea que renovará autoridades, mientras también los clubes afiliados se ponen al día para poder elegir.

    Perona fue contundente: 'Todo está conforme a derecho. El mandato se venció el 30 de agosto pasado y existe un pedido de prórroga por 90 días que habilita a esta conducción a preparar la asamblea como corresponde. Además, no hay documentación faltante, ni balances ni nada de eso. Estamos trabajando para que al menos 8 de los 14 clubes afiliados estén en condiciones de participar de la asamblea para darle representatividad a las decisiones que surjan. No se si fue error periodístico o tal vez alguna maniobra para enrarecer el ambiente del ciclismo de San Juan, pero todo está a reglamento'.

    La presidente remarcó el trato que tienen con las autoridades de la Secretaría de Deportes de Personerías Jurídicas: 'Tanto cono Tabachnik como con Guerri, siempre hemos tenido el eco necesario para cada inquietud. Estamos agradecidos de su respuesta con el ciclismo siempre'.

    Entrando en el tema deportivo, la FCS se enfocó en la fecha debut del 14 y 15 de noviembre cuando largue la temporada de Ruta: 'Estamos a full con eso. Tuvimos una reunión muy positiva con los técnicos de todos los equipos y recibimos sus inquietudes. Acá lo que se busca es que la temporada tenga continuidad, que no se corte. Sobre eso que trascendió del malestar de los ciclistas por los premios, fue otro tema que ya se aclaró'.

    Desde FACPYR, la Federación ya recibió la autorización del 'Ciclista por un Día', un permiso especial para los Libres que le permite ser parte del pelotón federado y Elite: 'Eso es muyy bueno para que el pelotón sea importante en cada carrera y para que todos tengan la chance de sumarse al ciclismo federado que tanto cuesta llevar adelante. Se viene una temporada fuerte, importante como siempre y la Federación estará a la altura'.

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