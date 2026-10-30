[GALERIA DE FOTOS] Las mejores postales de la primera jornada del Ironman en San Juan

El franco-paraguayo Gaetán Fetaud se consagró ganador de la clasificación general masculina del Ironman 51-50 en San Juan, con un tiempo de 2 horas, 44 segundos. El triatleta, que venía de imponerse en Coquimbo, definió la competencia en el tramo final del ciclismo y consolidó su victoria durante los 10 kilómetros de pedestrismo, pese a sufrir problemas con el asiento de su bicicleta. En la categoría femenina, Lucila Merlo se quedó con el primer puesto con un registro de 2:21:31, seguida por Maia Coletto y Brenda Bernard. La sanjuanina Cecilia Zagarra tuvo una destacada actuación al finalizar cuarta.