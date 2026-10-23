El "Sr. Ironman" llega para escribir más historia en San Juan

Luis Alvarez: Una leyenda. Con todas las letras.. . Polifacético, amante de la adrenalina. Deportista de raza. Adjetivos que sobran para presentar a una de las figuras consulares del Ironman Full que el 1 de noviembre se correrá por primera vez en San Juan. Un triatleta de elite que a los 64 años pisará suelo sanjuanino para enseñar desde su tremenda experiencia deportiva y de vida.

Luis Alvarez tendrá la chande de hacer su Ironman 222 en San Juan . Un récord tremendo que pocos podrían ostentar, pero no extraña nada al repasar la foja de servicios en el deporte de este mexicano de Monterrey que llegará a San Juan recuperado ya de una operación de rodilla de hace tres semanas, con una intervención cardíaca de hace dos años atrás y con siete cirugías de columna encima. Uno, de esos que pocas veces se ven.

Además de triatleta, Luis ama todo el deporte de aventura. Andinismo, buceo, aguas abiertas y paracaidismo con más de 500 saltos . Todo eso pasó y muchas veces en su vida. Hace más de 40 arrancó con el deporte casi por una necesidad. A los 23, quiso correr 5K en Monterrey y no pudo. Ese fue el clic para meterlo en el deporte. Empezó y fue superando sus propios límites. Pasaron los 5K, luego los 10K, los 21K, los 42K y ahora, hasta el Ultramaratón. Se demostró que podía. Lo fue edificando como una hoja de vida y apareció el triatlón para convertirlo en leyenda.

Tiene un récord mundial impresionante: ha corrido todos los Ironman que se han hecho en el mindo , además haber corrido en solo un año 14 triatlones, con un salto de continente a continente de un día para el otro para correr dos puebas consecutivas.

Pero Luis no se queda solo con eso. El alpinismo ha sido su su otra debilidad y Alvarez tiene el logro de haber coronado las siete cimas más altas de cada continente, estando el Aconcagua entre ellos. Pero su gran experiencia la vivió en el Everest, al que ascendió con 51 años pero el que le dejó su enseñanza de vida más estremecedora: perder la vista.

Los efectos de la nieve le trajo consecuencias y sintió en carne propia lo que es no poder ver. Eso lo conmovió, lo movilizó y le hizo aflorar su costado altruista. Empezó a colaborar con invidentes, guiándolos en Ironman, experiencia que lo llevó a cruzarse con un triatleta argentino invidente y sordo, Martín Cremenchusky, con el que corrió varias pruebas. Además, en ese momento tan duro del Everest, otro argentino, el tucumano Pablo Celaya fue clave para poder descender y llegar sano y salvo al campamento.

'Será una bendición para mi conocer San Juan y poder hacer lo que tanto me gusta. He ido a Mendoza, a Buenos Aires y a Mar del Plata, pero no conozco San Juan y por lo que me contaron es un lugar elegido por Dios para albergar este tipo de competencias. Será un lujo conocer, compartir y disfrutar esta bendición que me tocó en la vida', contó Luis ya en Argentina y en la previa a un viaje este fin de semana al Glaciar Perito Moreno. 'Será una bendición para mi conocer San Juan y poder hacer lo que tanto me gusta. He ido a Mendoza, a Buenos Aires y a Mar del Plata, pero no conozco San Juan y por lo que me contaron es un lugar elegido por Dios para albergar este tipo de competencias. Será un lujo conocer, compartir y disfrutar esta bendición que me tocó en la vida', contó Luis ya en Argentina y en la previa a un viaje este fin de semana al Glaciar Perito Moreno.

'Empecé en el deporte por una cuestión de vida. A los 23 años era el gordito de los 95 kilos que quiso correr 5K en Monterrey y no pudo. Esto disparó algo en mi interior y encontré en la belleza del deporte el vehículo para mejorar mi vida. Así, todo se fue hilvanando. Además del triatlón, abracé otros deportes intensos como el alpinismo, el paracaidismo. Con todos y de todos aprendí pero la experiencia en el Everest marcó mucho mi visión de la vida misma. Me quedé sin ver, sentí eso en carne propia y dimensioné lo que es estar en esa condición. Desde ahi, me acerqué a muchos invidentes y les ofrecí toda mi experiencia. Creo, que eso cierra el ciclo vital de cada uno y soy un agradecido de la vida' reflexionó el ingeniero mexicano que pasó por varias compañias automotoras de nivel mundial, que incluso también fue comentarista en la TV de México.

Se viene una semana histórica en San Juan. Tener el Ironman Full en suelo sanjuanino por primera vez, marcará un antes y un después. Entre los miles de triatletas que sentirán las exigencias locales, estará una leyenda en carrera: Luis Alvarez, el SR. Ironman. Nada más, ni nada menos, como para admirarlo.