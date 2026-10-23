Estudiantes pasó a la final: cuándo y dónde jugará contra Palmeiras por la Copa Libertadores

El Pincha eliminó a Flamengo por penales y se medirá con el Verdão en un partido único. El horario todavía no está confirmado.

Estudiantes de La Plata y Palmeiras definirán la final de la Copa Libertadores 2026 el sábado 28 de noviembre, en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El partido será a único cotejo y en cancha neutral. La Conmebol todavía no anunció el horario.

Estudiantes, la gran sorpresa. El equipo argentino logró un verdadero Maracanazo: eliminó por penales a Flamengo y se metió en la final. El arquero Muslera fue la gran figura de la serie, con tres penales atajados en la tanda definitoria. Estudiantes es el único equipo argentino que llegó a esta instancia del torneo.

Palmeiras, primer finalista. El conjunto paulista, dirigido por Abel Ferreira, se clasificó antes tras dejar en el camino a Fluminense en una semifinal 100% brasileña. Ganó la ida por 2 a 1 en el Maracaná, con gol del argentino Agustín Giay, y perdió la vuelta por 1 a 0 como local. La serie se resolvió por penales (5 a 3), con Carlos Miguel como figura bajo los tres palos.

Un estadio histórico. El Centenario tiene capacidad para más de 60.000 espectadores y es una de las canchas más emblemáticas del fútbol sudamericano. Allí se jugó la primera final de un Mundial, en 1930, cuando Uruguay venció 4-2 a Argentina. También será sede del partido inaugural del Mundial 2030.

El estadio ya recibió una final de la Libertadores en 2021, cuando Palmeiras se consagró campeón al ganarle 2 a 1 a Flamengo. Desde 2019 el torneo se define en un único partido.