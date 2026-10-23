    • 23 de octubre de 2026 - 07:43

    Estudiantes pasó a la final: cuándo y dónde jugará contra Palmeiras por la Copa Libertadores

    El Pincha eliminó a Flamengo por penales y se medirá con el Verdão en un partido único. El horario todavía no está confirmado.

    Copa Libertadores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estudiantes de La Plata y Palmeiras definirán la final de la Copa Libertadores 2026 el sábado 28 de noviembre, en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El partido será a único cotejo y en cancha neutral. La Conmebol todavía no anunció el horario.

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    Estudiantes, la gran sorpresa. El equipo argentino logró un verdadero Maracanazo: eliminó por penales a Flamengo y se metió en la final. El arquero Muslera fue la gran figura de la serie, con tres penales atajados en la tanda definitoria. Estudiantes es el único equipo argentino que llegó a esta instancia del torneo.

    Palmeiras, primer finalista. El conjunto paulista, dirigido por Abel Ferreira, se clasificó antes tras dejar en el camino a Fluminense en una semifinal 100% brasileña. Ganó la ida por 2 a 1 en el Maracaná, con gol del argentino Agustín Giay, y perdió la vuelta por 1 a 0 como local. La serie se resolvió por penales (5 a 3), con Carlos Miguel como figura bajo los tres palos.

    Un estadio histórico. El Centenario tiene capacidad para más de 60.000 espectadores y es una de las canchas más emblemáticas del fútbol sudamericano. Allí se jugó la primera final de un Mundial, en 1930, cuando Uruguay venció 4-2 a Argentina. También será sede del partido inaugural del Mundial 2030.

    El estadio ya recibió una final de la Libertadores en 2021, cuando Palmeiras se consagró campeón al ganarle 2 a 1 a Flamengo. Desde 2019 el torneo se define en un único partido.

    Hinchadas divididas. Se espera que las entradas se repartan en partes iguales entre ambas parcialidades, ante la enorme expectativa que genera el duelo.

    Datos clave de la final

    • Partido: Estudiantes vs. Palmeiras
    • Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026
    • Sede: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)
    • Horario: a confirmar por la Conmebol
    • Formato: partido único

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