La iniciativa alcanza a alumnos de nivel secundario y CENS con integración curricular y certificación oficial.

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San Juan consolidó durante 2026 la incorporación masiva de la inteligencia artificial en su sistema educativo a través del programa "San Juan PotencIA", una iniciativa que ya alcanzó a más de 4.000 estudiantes de toda la provincia.

Desarrollada de manera conjunta entre el Ministerio de Educación local y la arquitectura educativa FlexFlix —dando continuidad a la estrategia iniciada en 2025—, la propuesta apunta al trabajo pedagógico sostenido dentro del aula, alejándose del uso aislado de herramientas digitales para enfocarse en la integración curricular y el acompañamiento docente.

El programa abarca a alumnos de 1.º a 6.º año del nivel secundario y de 1.º a 3.º año de los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS), organizando los contenidos en recorridos escalonados según cada etapa escolar:

De 1.º a 4.º año: se trabaja bajo un esquema de aprendizaje interdisciplinario que articula contenidos de Lengua, Matemática y Ciencias, promoviendo que los jóvenes resuelvan consignas y problemáticas conectando distintas áreas del conocimiento en la dinámica cotidiana de clase.

De 5.º y 6.º año: se incorporó la Certificación Oficial Operador IA, un trayecto orientado a que los estudiantes desarrollen soluciones concretas mediante inteligencia artificial y adquieran competencias vinculadas directamente con el mundo laboral y los desafíos productivos actuales. La implementación en las aulas se complementó con instancias de capacitación para que los docentes puedan conducir el proceso educativo con criterio propio, evaluando tanto las posibilidades como los límites e implicancias éticas de estas tecnologías. En ese marco, el CEO y fundador de FlexFlix, Pablo Aristizábal, brindó una charla en la Escuela Secundaria Dr. Pablo Ramella donde remarcó que la articulación entre formación docente y trabajo estudiantil busca "transformar las prácticas educativas" más allá del simple aprendizaje técnico.

Por su parte, la secretaria de Educación de la provincia, Mariela Lueje, destacó el respaldo institucional de la medida: "Es una iniciativa del Ministerio de Educación en la que los estudiantes aprenden el manejo de toda la inteligencia artificial en un entorno cuidado, con contenido pedagógico, dándoles habilidades para el San Juan del futuro".