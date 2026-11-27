A través de la Asociación de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE), la unidad académica sanjuanina adhirió a la iniciativa “La tierra habla".

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) oficializó su adhesión a la campaña nacional “La tierra habla. Tu sangre puede darles nombre”, una convocatoria destinada a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 para aportar muestras de sangre que permitan identificar restos óseos hallados en fosas comunes.

La incorporación se concretó en el marco de la Asociación de Facultades de Humanidades y Educación (ANFHE) entidad que integra la casa de estudios sanjuanina, tras la reunión plenaria desarrollada entre el 18 y el 20 de noviembre. Desde la institución destacaron que esta participación reafirma su compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia.

El origen de la búsqueda en La Perla La iniciativa surgió para acompañar los avances en los trabajos de recuperación arqueológica y forense que se llevan adelante en el ex Centro Clandestino de Detención La Perla, en Córdoba, específicamente en el sector conocido como “Loma del Torito”, donde hasta el momento se logró identificar a 38 personas.

El proyecto es fruto de una articulación interinstitucional entre:

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El Juzgado Federal N° 3.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba.

Los Espacios de Memoria provinciales. Cómo participar y canales de contacto Desde la organización remarcaron que la convocatoria para donar muestras de sangre está dirigida a familias que tengan un ser querido desaparecido entre 1974 y 1983, y subrayaron que el trámite es confidencial, gratuito y voluntario.