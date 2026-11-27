Las irregularidades surgieron durante el último mes a partir de los peritajes técnicos del Registro Único de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA).

Un total de 15 procedimientos por irregularidades registrales o pedidos de secuestro judicial fueron concretados durante el último mes en San Juan por el Registro Único de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA). Los controles permitieron frenar la circulación de autos, motocicletas y transporte pesado con numeraciones adulteradas o vinculados a causas penales de gravedad.

Según informaron desde el organismo provincial, las pericias técnicas y el cruzamiento de datos detectaron tanto maniobras de adulteración física como números de motor o cuadro limados y devastados como vehículos cuyos dominios presentaban requerimientos judiciales vigentes en la provincia y en otras jurisdicciones.

Vehículos con pedido de secuestro judicial Entre las actuaciones más destacadas del mes, los peritos identificaron rodados solicitados por distintas dependencias policiales y judiciales:

Causa por homicidio: Se detectó un Fiat Cronos que registraba un pedido de secuestro activo emitido desde la provincia de Buenos Aires en el marco de una investigación por homicidio.

Estafas y delitos informáticos: Se retuvo una motocicleta Benelli TNT requerida por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas.

Requerimientos locales y regionales: Se verificó una moto Honda Wave 110 vinculada a un pedido de secuestro de la Comisaría 6ta, y una Honda Twister cuyos datos correspondían a un dominio solicitado desde la provincia de Mendoza. Adulteraciones en autos, camionetas y camiones Por otra parte, las inspecciones oculares y técnicas permitieron detectar signos de adulteración en los números de motor y chasis de diversos rodados particulares y utilitarios: