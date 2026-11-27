Con las primeras tandas de preventa agotadas, la reconocida productora cordobesa debutará este sábado 28 de noviembre en La Salmuera. Habrá clásicos de los 80, 90 y 2000, pantallas gigantes y un remanente de entradas en puerta.

La nostalgia y los hits que marcaron a toda una generación se apoderarán de la noche sanjuanina este fin de semana. De la mano de Fiestas Mayores, la productora cordobesa que viene convocando multitudes en distintos puntos del país, la provincia vivirá por primera vez uno de los eventos retro más esperados de la temporada.

La cita será este sábado 28 de noviembre en el predio La Salmuera, escenario elegido para la gran Fiesta Retro de Blanco y Negro. Pensada como una experiencia al aire libre bajo las estrellas, la propuesta apuesta fuerte a lo visual y sensorial, con un importante despliegue escénico, pantallas gigantes, intervenciones artísticas y sorpresas preparadas especialmente para el debut local.

El entusiasmo del público sanjuanino se hizo sentir desde el anuncio del evento: las primeras etapas de preventa se agotaron rápidamente, confirmando el fuerte atractivo de una grilla musical centrada en los grandes clásicos de las décadas del 80, 90 y 2000.

Para quienes todavía no aseguraron su lugar, desde la organización confirmaron que quedan disponibles las últimas entradas anticipadas. Los tickets pueden adquirirse de manera presencial en las sucursales de Farmacias Echegaray (Av. Rioja 402 y Villa Krause) y en Indumentaria Tío Flaco, o bien de forma digital a través de la plataforma TuEntrada.com.

Las puertas del predio abrirán a partir de las 00:00 horas y, según adelantaron, habrá un cupo limitado de entradas a la venta en la boletería del lugar para los que decidan sumarse a último momento. Con todo listo, San Juan se prepara para una madrugada a puro baile y recuerdos.