El reciente noviazgo entre la conductora Chechu Bonelli y el empresario Tomás Badessich se vio envuelto en controversia. La panelista Yanina Latorre reveló presuntos motivos por los que Bonelli evita precisar fechas sobre el inicio de su relación, alimentando rumores de superposición de vínculos.

De los versos que nunca vieron la luz a una historieta sobre la Difunta Correa, se conocieron los ganadores del San Juan Escribe 2026

Según expuso Latorre en su programa de streaming, el hermetismo de Bonelli respondería a que Badessich habría conocido a la modelo mientras aún mantenía una relación de ocho años con su expareja, Mery, una influencer y diseñadora de vestidos de novia.

Latorre detalló que Badessich y Mery vivían juntos en Vicente López y que la separación tomó por sorpresa a la diseñadora. La panelista afirmó que él habría conocido a Bonelli mientras aún estaba con Mery, lo que habría precipitado la ruptura de la pareja anterior.

Bonelli había confirmado su noviazgo tras su separación de Darío Cvitanich, pero al ser consultada sobre el inicio exacto de la relación, la conductora evitó dar precisiones. “No cuento los días, desde hace un tiempito. No me acuerdo cuándo fue la fecha”, expresó Bonelli, intentando mantener el tema fuera del escrutinio público.

Yanina Latorre aseguró que el círculo cercano de la expareja de Badessich, Mery, afirma que las fechas no concuerdan. Según testimonios recabados por la periodista, Mery estaba de novia y convivía con Badessich hasta hace dos meses, cuando él supuestamente conoció a Chechu Bonelli.

Polémica por supuesta infidelidad

La cronología expuesta indica que la ruptura con Mery se produjo de un día para el otro. Al mes de que Mery dejara el departamento que compartían, Badessich oficializó su relación con Chechu Bonelli. Se especula que la diseñadora se enteró de la nueva relación tras una crisis en su vínculo con el empresario.

Incluso, se mencionó que Mery se habría cruzado con gente en común en una fiesta reciente, donde se la notó “medio tristona”, según comentaron en el programa. Previamente, la expareja defendía la versión de una separación en buenos términos y sin terceros involucrados.