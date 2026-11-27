La literatura tiene muchas formas de encontrar su camino. Puede nacer en la intimidad de una habitación, permanecer durante años guardada en un cuaderno o tomar forma entre dibujos y viñetas para contar una historia conocida desde otra perspectiva. En una nueva edición del San Juan Escribe, Premio Jorge Leonidas Escudero , esas distintas maneras de crear tuvieron su lugar y encontraron reconocimiento.

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El concurso literario, organizado por la Cámara de Diputados de San Juan a través de su Fondo Editorial, celebró este jueves 26 de noviembre su acto de premiación en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán. La convocatoria reunió 238 obras y 936 participantes, con producciones de distintas edades y procedencias. Uno de los datos destacados fue la participación de 40 escuelas de la provincia.

La edición de este año también tuvo una novedad, la incorporación de la categoría Literatura Ilustrada. Esto abrió las puertas a historietas, cómics, manga, libros álbum y relatos ilustrados, ampliando las posibilidades de expresión dentro del certamen y despertando el interés de creadores sanjuaninos.

Entre los reconocimientos de la jornada estuvo el primer puesto en Poesía para María Julieta Miranda Russo, estudiante avanzada de Letras, quien presentó “Albor(de) la palabra”.

Su historia tiene un detalle especial. Según comentó, si bien escribe desde los 13 años, esta fue la primera vez que decidió mostrar sus textos públicamente, participando del concurso. Hasta entonces, la escritura había sido una actividad íntima, compartida únicamente con su madre como única testigo del poder de su pluma.

Su obra propone una búsqueda de la palabra precisa y recorre los vínculos entre el cuerpo, la naturaleza, el lenguaje y el dolor que deja una pérdida. Pero, además del reconocimiento, hubo un momento que la emocionó especialmente, ya que el premio ofrece la posibilidad de que sus versos lleguen a las aulas, a partir de la propuesta del jurado de utilizarlos para acercar la poesía a los jóvenes.

El premio significó así algo más que una distinción literaria. Fue la oportunidad de sacar del ámbito privado una escritura cultivada durante años y permitir que encontrara nuevos lectores.

La Difunta Correa y una historia contada entre viñetas y dibujos

La nueva categoría Literatura Ilustrada dejó una de las historias llamativas de esta edición. Maximiliano Nicolás Martín González y Claudio Iván Cabello obtuvieron el segundo puesto con Desertum Crucis, una historieta que reinterpreta la historia de la Difunta Correa y su marido, Baudilio.

La propuesta combina guion y dibujo para reconstruir la peregrinación por el desierto, el paisaje y el camino hacia el milagro. A través de las viñetas, los autores recuperan una historia profundamente ligada a la identidad cultural sanjuanina y la llevan a otro lenguaje narrativo.

La incorporación de esta categoría permitió reconocer producciones que van más allá de la escritura tradicional y que encuentran en la combinación de imágenes y palabras una manera propia de contar.

Uno por uno, todos los ganadores de la 11va edición del San Juan Escribe

Sección I: Escritores Mayores

Cuento

Primer puesto: Oasis armónico, de Gonzalo Ramiro Arena.

Segundo puesto: Asedio al olvido, de Carlos Horacio Storni.

Novela

Primer puesto: El bramido, de María Daniela Solavagione.

Segundo puesto: Hijos del zonda, de Axel Brian Cataldo Loza.

Poesía

Primer puesto: Albor(de) la palabra, de María Julieta Miranda Russo.

Segundo puesto: El primer mestizo. Cantos, poemas y sonetos de uva, vino, sol y tiempo, de Mirian Mabel Fonseca.

Literatura Ilustrada

Primer puesto: Mega Josefina brutal, de Carlos Antonio Fernández.

Segundo puesto: Desertum Crucis, de Maximiliano Nicolás Martín González y Claudio Iván Cabello.

Sección II: Escritores Menores

Revelación Juvenil Individual

Primer puesto: El soldado de los dos mundos, de Melanie Guadalupe Victoria Montero.

Segundo puesto: Albahaca, de María Luz Méndez Ríos.

Revelación Escolar