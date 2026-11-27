El fenómeno de Bandana superó ampliamente las expectativas de sus integrantes. Lo que comenzó como un proyecto musical surgido de un programa de televisión terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos del pop argentino de principios de los 2000. A 25 años de aquel debut, Ivonne Guzmán recordó cómo fue vivir el salto repentino a la fama y el acompañamiento que recibieron para afrontar la exposición pública.

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La cantante habló sobre aquella experiencia durante su participación en Otro Día Perdido , el programa que conducen Mario Pergolini y Evelyn Botto por El Trece. Allí sorprendió al revelar que, en un principio, el grupo tenía previsto realizar apenas una presentación, pero la respuesta del público cambió por completo los planes.

La dimensión que alcanzó el fenómeno quedó reflejada en una cifra: 186 funciones en el Teatro Gran Rex . A eso se sumaron distintas giras internacionales y dos presentaciones en el estadio de Vélez Sarsfield.

Durante la entrevista, Botto quiso conocer cómo había sido la planificación inicial de los recitales. Guzmán explicó que la intención original era realizar un solo espectáculo, aunque el éxito hizo que la experiencia se extendiera mucho más de lo imaginado.

La conductora recordó que un proyecto pensado para durar aproximadamente dos semanas terminó prolongándose durante cuatro años. La artista coincidió con esa descripción y reconoció que fue una etapa de enorme intensidad, marcada por el trabajo constante y la convivencia entre las integrantes.

El acompañamiento psicológico durante la fama de Bandana

Uno de los aspectos que más llamó la atención del relato de Guzmán fue la manera en que el grupo enfrentó la exposición mediática cuando todavía eran muy jóvenes.

La cantante contó que las integrantes tuvieron acompañamiento terapéutico para atravesar ese proceso y fortalecer el vínculo entre ellas. "Teníamos una terapeuta que nos ayudaba a acompañarnos entre nosotras, a soportar todo lo que significaba esa exposición", recordó.

Además, explicó que la experiencia llegó en una etapa de formación personal, en la que todavía estaban construyendo sus propias identidades mientras debían adaptarse a la popularidad, las exigencias profesionales y la atención permanente del público. Pese a la intensidad de aquellos años, Guzmán aseguró que conserva un recuerdo positivo de esa etapa y que está agradecida por todo lo vivido.

El fanatismo de Evelyn Botto y un momento musical en vivo

La conversación también tuvo un momento distendido cuando Evelyn Botto reconoció abiertamente su admiración por Bandana y le pidió a la cantante que interpretara alguna canción.

Después de algunas bromas de Pergolini, la conductora comenzó a cantar parte de "Y si hoy no sale el sol" y luego le pidió a Guzmán que recordara su intervención en "Bajo la lluvia".

Finalmente, la artista aceptó y cantó un fragmento del tema, lo que provocó una ovación en el estudio.

Los 25 años de Bandana y la posibilidad de un reencuentro

El aniversario número 25 de la formación original volvió a instalar las expectativas de los fanáticos sobre una posible reunión de las cinco integrantes: Ivonne Guzmán, Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha.

Sin embargo, el grupo que retomó sus actividades en los últimos años está integrado por cuatro cantantes, mientras que Guzmán mantiene su propio recorrido artístico.

Sobre la relación actual con sus antiguas compañeras también hubo declaraciones recientes. Tanto Lourdes Fernández como Lissa Vera hablaron públicamente sobre la distancia que existe con Ivonne y señalaron que cada una fue encontrando su propio camino.

Así, el recuerdo de aquella experiencia vuelve a cobrar protagonismo en un año especial para la banda, que marcó a toda una generación y dejó una huella en la música pop argentina.