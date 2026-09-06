San Juan Escribe 2026: se presentaron más de 240 obras e inicia el proceso de selección

El pasado 31 de agosto cerró el periodo de recepción de obras para la XI edición del concurso literario San Juan Escribe 2026 “Jorge Leónidas Escudero” , tras una prórroga establecida por el Fondo Editorial de la legislatura, que son quienes están detrás de la organización del certamen. Con obras recibidas de todos los puntos de la provincia, ahora se avanza a la siguiente etapa que es la selección de los ganadores.

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“Registramos más de 240 obras” , destacó en contacto con DIARIO DE CUYO Sandra Luna directora del Fondo Editorial de la Legislatura. En ese sentido, aseguró que el lunes 7 de septiembre estarán trasladando el material a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, donde serán recibidos por la decana de la unidad académica. Esto tras la firma del acta complementaria entre la casa de estudios y la Cámara de Diputados para continuar trabajando en conjunto en la evaluación del material.

Esto implica que a partir del lunes se estarán evaluando las obras presentadas en cada una de las categorías que buscarán quedarse con los principales premios y reconocimientos.

El jurado de Filosofía definirá siete preseleccionados por cada categoría, y el material pasa a un jurado final que tendrá en sus manos la responsabilidad de elegir dos ganadores por cada categoría, y un reemplazo nate cualquier eventualidad. Conforme a los tiempos que manejan, posterior a la Fiesta Nacional del Sol, a finales de noviembre se estarán dando a conocer los ganadores.

El certamen que promueve la escritura y producción literaria en todo el territorio provincial se divide en dos secciones: Escritores Mayores (18 años en adelante), con las categorías Cuento, Poesía y Novela; y la sección Escritores Menores (de 10 a 17 años inclusive), quienes podían participar en las categorías Relevación Juvenil Individual o Revelación Escolar.

La novedad en esta edición que despertó no solo una gran cantidad de consultas sino también el interés de un sector que no estaba participando fue que se incorporó la categoría Literatura Ilustrada, que contempla formatos como historieta, cómic, libro álbum y relato ilustrado, ampliando los lenguajes y formas de expresión dentro del concurso.

“Hemos tenido mucha participación de las escuelas y la sorpresa que si bien ya lo sabíamos, es la participación en la categoría Ilustrada, donde tuvimos una importante cantidad de participación”, precisó Luna.

La evaluación de las obras se realizará durante este mes, donde el jurado tendrá en sus manos la responsabilidad de elegir los trabajos ganadores, que se estarán conociendo a fines de noviembre.

En cuanto a los premios, se dividen de la siguiente manera:

Escritores Mayores: El primer premio de cada categoría es de $700.000, y la publicación impresa de 20 ejemplares y el segundo premio es de $400.000 y la publicación de 15 ejemplares, además de la carga digital.

Escritores Menores: Tanto los ganadores individuales como las instituciones escolares galardonadas recibirán tablets, junto con la publicación de las obras impresa y digital parte del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados. Todos los participantes del concurso recibirán un diploma de participación.