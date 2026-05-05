    • 5 de mayo de 2026 - 12:05

    Lanzaron la XI edición del Concurso "San Juan Escribe. Premio Jorge Leonidas Escudero 2026"

    Legislatura de San Juan.

    Legislatura de San Juan.

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    El Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan anuncia la apertura de la convocatoria para la decimoprimera edición del Concurso “San Juan Escribe. Premio Jorge Leonidas Escudero 2026”, una iniciativa orientada a promover la escritura y la producción literaria en todo el territorio provincial.

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    La convocatoria permanecerá abierta desde el 5 de mayo hasta el 14 de agosto de 2026 y está dirigida a escritores y escritoras con obras de temática libre.

    El certamen se estructura en dos secciones. Por un lado, Escritores Mayores (18 años en adelante), quienes podrán participar en las categorías cuento, poesía, novela y literatura ilustrada. Por otro, Escritores Menores (de 10 a 17 años inclusive), que podrán inscribirse en las categorías revelación juvenil individual o revelación escolar.

    La categoría Revelación Juvenil Individual está destinada a jóvenes que desarrollan su producción de manera independiente, mientras que la categoría Revelación Escolar busca fomentar la creación colectiva en instituciones educativas, promoviendo el trabajo articulado entre estudiantes y docentes.

    Como novedad de esta edición, se incorpora la categoría Literatura Ilustrada, que habilita la presentación de obras en formatos como historieta, cómic, libro álbum y relato ilustrado, ampliando los lenguajes y formas de expresión dentro del concurso.

    Las obras deberán ser originales, inéditas, no publicadas ni premiadas, ni encontrarse pendientes de fallo en otros certámenes, y deberán presentarse bajo seudónimo, garantizando la transparencia del proceso. El concurso es abierto y gratuito, destinado a escritores sanjuaninos o residentes en la provincia.

    El jurado estará a cargo de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, gracias al acta complementaria firmada entre la Universidad y la Cámara de Diputados.

    En cuanto a los premios, para la sección Escritores Mayores, el primer premio en cada categoría será de $700.000, junto con la edición y publicación impresa (20 ejemplares) y digital de la obra. El segundo premio consistirá en $400.000, además de la publicación impresa (15 ejemplares) y digital.

    Para la sección Escritores Menores, en la categoría Revelación Juvenil Individual, el primer premio será una tablet, junto con la publicación impresa (20 ejemplares) y digital; el segundo premio consistirá también en una tablet, además de la publicación impresa (15 ejemplares) y digital. En la categoría Revelación Escolar, se premiará a una única institución educativa, que recibirá una tablet por cada estudiante participante, junto con la publicación impresa (20 ejemplares) y digital de la obra. Todas las personas participantes recibirán su certificado de participación.

    Las obras ganadoras serán publicadas por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, reafirmando el compromiso institucional con la difusión de la literatura sanjuanina.

    Las presentaciones podrán realizarse mediante sobres depositados en las urnas habilitadas en la Cámara de Diputados y en las oficinas de cultura de los distintos municipios. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

    -Correo electrónico: [email protected]

    -Teléfono: (0264) 4211750 – interno 111

    -WhatsApp: (264) 4844525

    -Instagram: @fondo.editorial

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