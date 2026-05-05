La Feria Celíaca tuvo una gran convocatoria de público que se informó y degustó productos sin TACC

Con una gran concurrencia de público se realizó la Feria Celíaca en el Centro Cívico , una actividad que busca concientizar y difundir información sobre esta enfermedad y las opciones para ser tratada en San Juan. Bajo el slogan “un evento inclusivo sin gluten”, el público pudo disfrutar de diversas panificaciones sin tacc, como también de informarse sobre la enfermedad y sus características.

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El evento se realizó en el marco del Día Internacional del Celíaco e inició alrededor de las 9:30 en el hall de Exposiciones en la planta baja del Centro Cívico. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Lorena Acosta, directora de Emergencias y Políticas Alimentarias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano detalló que la intención de la feria es para acercar degustaciones e información al público de la mano de los nutricionistas del programa, quienes explicaron en distintos momentos del encuentro sobre la administración del módulo alimentario.

“En San Juan tenemos aproximadamente 1170 personas que reciben el módulo con más de diez alimentos por cada módulo. Además, estamos llegando a escuelas con meriendas y desayunos para niños y niñas que tienen esta patología. Son entre 100 a 150 los niños en las escuelas que reciben este beneficio” , precisó la funcionaria.

Un detalle no menor es que, conforme indicó Acosta, los módulos con productos sin tacc son para sanjuaninos que actualmente no cuentan con cobertura de obra social. El dato llamativo es que no han registrado un incremento en la demanda en los últimos meses, manejándose dentro de los números promedio del programa.

Además de emprendimientos de distintos puntos de la provincia enfocados en la elaboración de productos sin tacc, estuvieron presentes en la feria el Comité Científico de la Asociación Sanjuanina de Endoscopía Digestiva, la Asociación Sanjuanina de Nutrición y la Asociación Celiacos de Argentina, quienes estuvieron en contacto con el púnico realizando un asesoramiento técnico.

Con el foco puesto en la información, continuarán con actividades vinculadas a la celiaquía durante mayo

Acosta detalló que durante el resto del mes se realizaran distintas actividades en el resto de la provincia. La intención del programa es llegar con charlas que concienticen a la población sobre la enfermedad.

Además, en cada actividad en el territorio compartirán información sobre cómo gestionar los módulos, qué se necesita para poder acceder al mismo y cómo es el retiro.

El propósito es poder llegar a todos los sanjuaninos que requieran de la asistencia del Estado provincia, debido a que las personas con diagnóstico de celiaquía tienen una dieta bastante estricta, donde cualquier contacto con trigo, avena, cebada o centeno puede ser perjudicial para la salud.

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Qué es la celiaquía

Se trata de un trastorno autoinmune crónico en el que el sistema inmunitario daña el revestimiento del intestino delgado al ingerir gluten, que es una proteína presente em trigo, avena, cebada y centeno. No solo se impide la absorción de nutrientes, sino que además produce malestar digestivo siendo el único tratamiento efectivo una dieta estricta sin tacc por el resto de la vida.

Esta enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida, sin importar cuando se incorporó gluten por primera vez o si hay factores hereditarios presentes. Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), se estima que, en Argentina, 1 de cada 167 adultos y 1 de cada 79 niños, son celíacos.

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Un correcto diagnóstico permite mejorar significativamente la calidad de la persona, por lo que ante la duda siempre es mejor consultar a un profesional de la salud.