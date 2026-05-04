Expo Minera en San Juan: sabores y cultura local se unen para conquistar a los visitantes

Son 14 los locales gastronómicos de San Juan los que ofrecerán propuestas gastronómicas con expresiones culturales o artísticas durante la Expo Minera.

Entre el 6 y 8 de mayo se realizará en San Juan la Expo Minera 2026 con unos 15.000 visitantes que coparon el alojamiento en el Gran San Juan. Debido a esta gran concurrencia, 14 locales gastronómicos locales adhirieron a la iniciativa de San Juan Bureau de ofrecer propuestas culinarias con precios promocionales y acompañadas de actividades artísticas y culturales.

A la Expo Minera se suma la Feria de Artesanías que se realizará hasta el 10 de mayo y el Panamericano de Futsal que arranca hoy 4 de mayo y se extenderá hasta el 8 de este mes. Por lo que se prevé miles de visitantes en la provincia. Ante este panorama, desde San Juan Bureau se busca que los turistas se llevan una experiencia gastronómica destacada por el ‘Sabor Sanjuanino’ y un extra artístico-cultural.

feria Se espera la llegada de 15.000 personas a la Expo Minera en San Juan.

‘En el marco de la Expo Minera en la provincia, desde San Juan Bureau se invitó a empresas gastronómicas a participar de una iniciativa orientada a jerarquizar y visibilizar la oferta gastronómica local ante los visitantes. En este marco, se convocó a restaurantes y establecimientos gastronómicos a brindar servicio de cenas, mediante la presentación de propuestas especialmente diseñadas que integren la gastronomía sanjuanina con expresiones culturales y/o artísticas, entre otras’, dijo Mariano Carmona, al frente de San Juan Boreau.

El objetivo de las propuestas gastronómicas en San Juan Carmona dijo que el objetivo de esta acción es promover experiencias gastronómicas de calidad que reflejen la identidad local y contribuyan al posicionamiento de San Juan como destino de turismo de eventos y convenciones. También dijo que la propuesta tuvo una repercusión positiva y que son 14 los locales gastronómicos de Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Zonda los que se sumaron a esta iniciativa con diferentes propuestas que van desde catas de vinos y aceites de oliva hasta shows en vivo.