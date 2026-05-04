    • 4 de mayo de 2026 - 22:10

    Expo Minera en San Juan: sabores y cultura local se unen para conquistar a los visitantes

    Son 14 los locales gastronómicos de San Juan los que ofrecerán propuestas gastronómicas con expresiones culturales o artísticas durante la Expo Minera.

    Habra propuestas gastronómicas con arte y cultura durante la Expo Minera en San Juan.

    Habra propuestas gastronómicas con arte y cultura durante la Expo Minera en San Juan.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Entre el 6 y 8 de mayo se realizará en San Juan la Expo Minera 2026 con unos 15.000 visitantes que coparon el alojamiento en el Gran San Juan. Debido a esta gran concurrencia, 14 locales gastronómicos locales adhirieron a la iniciativa de San Juan Bureau de ofrecer propuestas culinarias con precios promocionales y acompañadas de actividades artísticas y culturales.

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    A la Expo Minera se suma la Feria de Artesanías que se realizará hasta el 10 de mayo y el Panamericano de Futsal que arranca hoy 4 de mayo y se extenderá hasta el 8 de este mes. Por lo que se prevé miles de visitantes en la provincia. Ante este panorama, desde San Juan Bureau se busca que los turistas se llevan una experiencia gastronómica destacada por el ‘Sabor Sanjuanino’ y un extra artístico-cultural.

    feria
    Se espera la llegada de 15.000 personas a la Expo Minera en San Juan.

    Se espera la llegada de 15.000 personas a la Expo Minera en San Juan.

    ‘En el marco de la Expo Minera en la provincia, desde San Juan Bureau se invitó a empresas gastronómicas a participar de una iniciativa orientada a jerarquizar y visibilizar la oferta gastronómica local ante los visitantes. En este marco, se convocó a restaurantes y establecimientos gastronómicos a brindar servicio de cenas, mediante la presentación de propuestas especialmente diseñadas que integren la gastronomía sanjuanina con expresiones culturales y/o artísticas, entre otras’, dijo Mariano Carmona, al frente de San Juan Boreau.

    El objetivo de las propuestas gastronómicas en San Juan

    Carmona dijo que el objetivo de esta acción es promover experiencias gastronómicas de calidad que reflejen la identidad local y contribuyan al posicionamiento de San Juan como destino de turismo de eventos y convenciones. También dijo que la propuesta tuvo una repercusión positiva y que son 14 los locales gastronómicos de Capital, Santa Lucía, Rivadavia y Zonda los que se sumaron a esta iniciativa con diferentes propuestas que van desde catas de vinos y aceites de oliva hasta shows en vivo.

    La oferta de cada uno de los prestadores

    Clapton, Café y Restaurante

    • Propuesta gastronómica: menú compuesto por entrada de empanadas criollas y plato principal (punta de espalda u otra opción). Cocina de perfil tradicional argentino.
    • Propuesta cultural complementaria: cata de aceite de oliva, incorporando un producto regional distintivo.
    • Precio: $28.000 por persona.
    • Fechas disponibles: 5, 6, 7 y 8 de mayo.
    • Capacidad: 48 comensales.
    • Ubicación: Tucumán 230 Sur, peatonal.
    • Teléfono: 264-5118965

    La Madeleine

    • Propuesta gastronómica: cena francesa por pasos, orientada a cocina internacional de estilo europeo.
    • Propuesta cultural complementaria: intervención musical en vivo (Jazz – trompeta, Elmer Meza).
    • Precio: $35.000 por persona. Fechas disponibles: 5, 6, 7 y 8 de mayo.
    • Capacidad: 30 comensales.
    • Ubicación: Mitre 202 Oeste, esquina Sarmiento.
    • Teléfono: 2644858270.

    Casa Manuel Restaurante

    • Propuesta gastronómica: cocina de autor con amplia carta de vinos y whiskies. Enfoque gourmet.
    • Propuesta cultural complementaria: incluye experiencia enológica destacada.
    • Precio: desde $55.000 por persona.
    • Fechas disponibles: 6, 7 y 8 de mayo.
    • Capacidad: 38 personas.
    • Ubicación: Avenida Sarmiento 1407 Este, esquina República Argentina.
    • Teléfono: 2645803040.

    El Lagar – Museo Don Julio – Mercado Tupelí

    • Propuesta gastronómica: menú por pasos con bebida incluida. También opciones como tapeo, brunch y picada Libanesa.
    • Propuesta cultural complementaria: experiencia cultural integrada al museo (historia, patrimonio y gastronomía).
    • Precio: desde $34.000
    • Fechas disponibles: 5, 6, 7 y 8 de mayo.
    • Capacidad: hasta 70 personas en el restaurante.
    • Ubicación: 25 de Mayo 165 Oeste.
    • Teléfono: 2645844444 / 2645668597.

    Nena Chill

    • Propuesta gastronómica: menú degustación de 4 pasos.
    • Propuesta cultural complementaria: cata de vinos.
    • Precio: $60.000 por persona. Fechas disponibles: 5, 6, 7 y 8 de mayo.
    • Capacidad: 25 personas.
    • Ubicación: Güemes 421 Norte, Barrio Villa Mallea.
    • Teléfono: 2644609387.

    Buena Vista Hotel

    • Propuesta gastronómica: carne a la parrilla
    • Propuesta cultural complementaria: degustación de vino.
    • Precio: $63.000.
    • Fechas disponibles: martes 5 de mayo.
    • Capacidad: 30 personas.
    • Ubicación: Calle Sarmiento S/N Zonda
    • Teléfono: 2644451510.

    Rocknrolla

    • Propuesta gastronómica: platos típicos de San Juan principalmente punta de espalda. Gran carta de vinos y de tragos. Variedad de platos principales con guarnición. Con 10% de descuento a todos los que participen de la expo minera presentando la credencial.
    • Propuesta cultural complementaria: show en vivo.
    • Fechas disponibles: 5, 6, 7 y 8 de mayo.
    • Precio: desde $8000 hasta los $45000 en tablas para compartir.
    • Capacidad: 20 personas.
    • Ubicación: Avenida Libertador San Martín 2225 Oeste.
    • Teléfono: 2645481411.

    Finca Sierras Azules

    • Propuesta gastronómica: cena de 3 pasos.
    • Propuesta cultural complementaria: recorrido guiado por viñedo y bodega y cata dirigida de vinos Summus y Mont Blue.
    • Precio: $67.000
    • Fechas disponibles: jueves 7 de mayo
    • Capacidad: mínimo 25 máximo 60 personas.
    • Ubicación: Callejón comunero S/N, Sierras Azules, Zonda.
    • Teléfono: 2645891538

    Le Brunch

    • Propuesta gastronómica: menú de 3 pasos.
    • Propuesta cultural complementaria: muestra exclusiva del reconocido artista sanjuanino Hugo Vinzio Rosselot.
    • Precio: $30.000.
    • Fechas disponibles: viernes 8 de mayo.
    • Capacidad: 40 personas.
    • Ubicación: 25 de mayo 568 Oeste.
    • Teléfono: 2645014499.

    El Alba Casa de Campo

    • Propuesta gastronómica: menú a la carta: fuegos ancestrales.
    • Propuesta cultural complementaria: presentación de carta nueva que incluye platos con diferentes cocciones a fuego directo o cocina artesanal, como protagonista el horno de barro.
    • Precio: $45.000.
    • Fechas disponibles: viernes 8 de mayo.
    • Capacidad: 120 personas.
    • Ubicación: 9 de julio y Matías Sánchez. Sierras Azules, Zonda.
    • Teléfono: 2645255714.

    Mokka Coffee Store

    • Propuesta gastronómica: fin de semana XXL en Mokka Bistró.
    • Fechas disponibles: jueves 7 de Mayo, noche de Sushi Libre desde las 21 desde $ 25.000. Viernes 8 de mayo, Noche Mexicana Libre. Gran mesa Buffet por solo $ 27.000. Incluye postres libres. Tragos mexicanos disponibles con costo adicional.
    • Fechas disponibles: jueves 7 de mayo y viernes 8 de mayo.
    • Capacidad: 70 personas.
    • Ubicación: Espacio San Juan Shopping , Ignacio de la Roza 806 Oeste, Rivadavia.
    • Teléfono: 2644159063.

    Chuchoca

    • Propuesta gastronómica: propuesta gastronómica de 6 pasos que recorre la historia de San Juan a través de sus sabores, productos locales y técnicas tradicionales. También menú a la carta.
    • Propuesta cultural complementaria: cata guiada de vinos sanjuaninos, integrada como primer paso de la experiencia. Relato guiado durante toda la cena, donde cada plato cuenta una parte de la historia de San Juan. Incorporación de productos regionales como aceite de oliva, algarroba y maíz dentro de la experiencia.
    • Precio: $50.000 menú a la carta aproximadamente y la experiencia $74.000.
    • Fechas disponibles: miércoles 6 de mayo, jueves 7 de mayo, viernes 8 de mayo.
    • Capacidad: 42 personas.
    • Ubicación: Cordillera de los Andes 3226, Santa Lucía.
    • Teléfono: 2645302767.

    RAIZAL

    • Propuesta gastronómica: viaje culinario: Tapas madrileñas con productos sanjuaninos. Propuesta cultural complementaria: degustación de copa de vino de cortesía.
    • Precio: $35.000.
    • Fechas disponibles: miércoles 6 de mayo, jueves 7 de mayo, viernes 8 de mayo.
    • Capacidad: 40 personas.
    • Ubicación: Ruta 20, km 12, Aeropuerto de San Juan, 9 de Julio.
    • Teléfono: 2644043068.M

    Mesa Uno

    • Propuesta gastronómica: cocina de autor con productos locales.
    • Propuesta cultural complementaria: experiencia de cocina andina y ancestral.
    • Precio: desde $40.000.
    • Fechas disponibles: martes 5, miércoles 6 de mayo, jueves 7 de mayo, viernes 8 de mayo.
    • Capacidad: 25 personas.
    • Ubicación: Calle Mitre 494 Oeste, esquina Santiago del Estero.
    • Teléfono: 264 4818287.

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