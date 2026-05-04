    • 4 de mayo de 2026 - 19:13

    Zonda se prepara para la 15° Edición de la Cabalgata de la Amistad: conocé horarios y recorrido

    Este tradicional encuentro en Zonda de jinetes y familias tendrá lugar el 17 de mayo con un recorrido de postales únicas.

    El próximo 17 de mayo se realizará una nueva edición de la Cabalgata de la Amistad en Zonda.

    El próximo 17 de mayo se realizará una nueva edición de la Cabalgata de la Amistad en Zonda.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Zonda se alista para compartir una de las citas más esperadas por los amantes de la tradición y la naturaleza: la 15° Edición de la Cabalgata de la Amistad. Este evento, que ya es un clásico del calendario local durante el mes de mayo, invita a sanjuaninos y turistas a compartir una jornada de camaradería entre cerros y valles.

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    Familias completas participan de la Cabalgata de la Amistad en Zonda.

    Familias completas participan de la Cabalgata de la Amistad en Zonda.

    El recorrido: Naturaleza y tradición en Zonda

    La actividad comenzará temprano, con la salida programada para las 08 desde Valle Colombo. Desde allí, la columna de jinetes iniciará un itinerario diseñado para disfrutar de la geografía zondina en su máximo esplendor.

    El trayecto incluirá el paso por valles y montañas, atravesando la emblemática Cuesta de la Pereira y bordeando el Perilago, puntos que ofrecen algunas de las vistas más espectaculares de la provincia. El destino final será el Camping del Cerro Blanco, donde se espera que los participantes arriben para compartir un almuerzo y celebrar el encuentro.

    Un evento para todos

    Desde la organización destacaron que la invitación es abierta no sólo para expertos jinetes, sino también para familias, grupos de amigos y cualquier persona que desee conectar con la cultura gaucha y el aire puro.

    'Es una oportunidad para vivir una jornada única, rodeados de paisajes increíbles y fortaleciendo los lazos de amistad que caracterizan a nuestro pueblo', señalaron fuentes vinculadas a la organización.

    Una vez que los jinetes arriben al Camping Cerro blanco podrán participar de diferentes actividades y compartir un almuerzo.

    Detalles del Evento

    • Fecha: domingo 17 de mayo.
    • Punto de Encuentro: Valle Colombo.
    • Hora de Salida: 8 horas.
    • Destino: Camping del Cerro Blanco.
    • Auspicia: Municipalidad de Zonda.

    La gestión municipal reafirma así su compromiso con el fomento del turismo regional y la preservación de las costumbres locales, invitando a todos a sumarse a una jornada que promete ser inolvidable

    El orígen de la cabalgata

    La Cabalgata de la Amistad nación en el 2009 de la mano de dos amigos de Zonda que quisieron rendirle culto a la amistad desde la tradición. Carlos Ruiz y Rody Oyola fueron los ideólogos de esta travesía a caballo por tierras zondina que ya se ha convertido en un tradición. Al principio fue una actividad que convocó a grupo de amigos, pero con el correr del tiempo se convirtió en un evento donde participan familias completas.

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