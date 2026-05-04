El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en mayo habrá nueve colectas en siete departamentos

Ante la baja registrada en donaciones de sangre, el IPHEM saldrá a buscar donantes como suele hacer todos los meses. En este marco, el Instituto Provincial de Hemoterapia dio a conocer el cronograma para mayo que incluirá colectas en siete departamentos. Cabe recordar que en enero, desde el IPHEM dijeron que las donaciones de sangre cayeron un 30%.

Lluvia de estrellas y un cometa, entre las maravillas que serán protagonistas del cielo de San Juan en mayo

Llega la Copa Andina: golf y minería se unen en un evento inédito en San Juan

Las campañas impulsadas por Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan buscan garantizar un stock adecuado en el banco de sangre y convocan a la comunidad a sumarse como donantes voluntarios. En este marco, dio a conocer el cronograma de colectas que se desarrollarán durante el mes de marzo en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar y mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre.

Estas colectas itinerantes forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

Desde el IPHEM se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente.

Cronogramas de las colectas del IPHEM

Jáchal

Día: martes 5 de mayo y 26 de mayo.

martes 5 de mayo y 26 de mayo. Lugar: Hospital San Roque, Ruta 150.

Hospital San Roque, Ruta 150. Hora: de 8,30 a 12.

Capital

Día: martes 12 de mayo. También habrá colecta el 23 de mayo, pero aún no se designa lugar.

martes 12 de mayo. También habrá colecta el 23 de mayo, pero aún no se designa lugar. Lugar: Registro Civil, Calle Santa Fe, entre Mendoza y Entre Ríos.

Registro Civil, Calle Santa Fe, entre Mendoza y Entre Ríos. Hora: de 8 a 12.

Caucete

Día: miércoles 13 de mayo.

miércoles 13 de mayo. Lugar: Desarrollo infantil del Hospital Doctor César Aguilar, Diagonal Sarmiento.

Desarrollo infantil del Hospital Doctor César Aguilar, Diagonal Sarmiento. Hora: de 8 a 12.

Albardón

Día: 14 de mayo.

14 de mayo. Lugar: Hospital Doctor José Giordano,Domingo Faustino Sarmiento S/N.

Hospital Doctor José Giordano,Domingo Faustino Sarmiento S/N. Horario: de 8 a 12.

Pocito

Día: 15 de mayo.

15 de mayo. Lugar: Hospital Doctor Federico Cantoni, Avenida Joaquin Uñac, entre 10 y 11, Villa Aberastain.

Hospital Doctor Federico Cantoni, Avenida Joaquin Uñac, entre 10 y 11, Villa Aberastain. Hora: de 8 a 12.

Valle Fértil

Día: 18 de mayo.

18 de mayo. Lugar: Salón UDAP, Calle Rivadavia, entre Tucumán y General Acha.

Salón UDAP, Calle Rivadavia, entre Tucumán y General Acha. Hora: de 9 a 12.

Angaco

Fecha : 29 de Mayo.

: 29 de Mayo. Lugar: Centro de jubilados de Angaco, Calle San Martín, entre Nacional y Rawson. Colabora el Hospital de Angaco.

Centro de jubilados de Angaco, Calle San Martín, entre Nacional y Rawson. Colabora el Hospital de Angaco. Hora: de 8 a 12.

Requisitos para participar de las colectas del IPHEM