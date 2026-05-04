    • 4 de mayo de 2026 - 15:06

    El IPHEM sale a buscar donantes de sangre: en mayo habrá nueve colectas en siete departamentos

    El IPHEM dio a conocer el cronograma de trabajo durante este mes por diferentes departamentos y con 9 colectas voluntarias.

    Hoy 4 de mayo, el IPEHM arrancncó con las colectas de sangre del mes de mayo.

    Hoy 4 de mayo, el IPEHM arrancncó con las colectas de sangre del mes de mayo.

    Foto:

    Por Fabiana Juarez

    Ante la baja registrada en donaciones de sangre, el IPHEM saldrá a buscar donantes como suele hacer todos los meses. En este marco, el Instituto Provincial de Hemoterapia dio a conocer el cronograma para mayo que incluirá colectas en siete departamentos. Cabe recordar que en enero, desde el IPHEM dijeron que las donaciones de sangre cayeron un 30%.

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    Las campañas impulsadas por Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan buscan garantizar un stock adecuado en el banco de sangre y convocan a la comunidad a sumarse como donantes voluntarios. En este marco, dio a conocer el cronograma de colectas que se desarrollarán durante el mes de marzo en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar y mantener en niveles óptimos el stock del banco de sangre.

    colecta
    En mayo conitnuan las colectas de sangre del IPHEM.

    En mayo conitnuan las colectas de sangre del IPHEM.

    Estas colectas itinerantes forman parte de la estrategia permanente de promoción de la donación voluntaria y habitual, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

    Desde el IPHEM se invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados para concretar su donación, recordando que cada aporte puede salvar hasta tres vidas. Asimismo, destaca la importancia de sostener estas campañas durante todo el año, ya que la demanda de sangre es permanente.

    Cronogramas de las colectas del IPHEM

    Jáchal

    • Día: martes 5 de mayo y 26 de mayo.
    • Lugar: Hospital San Roque, Ruta 150.
    • Hora: de 8,30 a 12.

    Capital

    • Día: martes 12 de mayo. También habrá colecta el 23 de mayo, pero aún no se designa lugar.
    • Lugar: Registro Civil, Calle Santa Fe, entre Mendoza y Entre Ríos.
    • Hora: de 8 a 12.

    Caucete

    • Día: miércoles 13 de mayo.
    • Lugar: Desarrollo infantil del Hospital Doctor César Aguilar, Diagonal Sarmiento.
    • Hora: de 8 a 12.

    Albardón

    • Día: 14 de mayo.
    • Lugar: Hospital Doctor José Giordano,Domingo Faustino Sarmiento S/N.
    • Horario: de 8 a 12.

    Pocito

    • Día: 15 de mayo.
    • Lugar: Hospital Doctor Federico Cantoni, Avenida Joaquin Uñac, entre 10 y 11, Villa Aberastain.
    • Hora: de 8 a 12.

    Valle Fértil

    • Día: 18 de mayo.
    • Lugar: Salón UDAP, Calle Rivadavia, entre Tucumán y General Acha.
    • Hora: de 9 a 12.

    Angaco

    • Fecha: 29 de Mayo.
    • Lugar: Centro de jubilados de Angaco, Calle San Martín, entre Nacional y Rawson. Colabora el Hospital de Angaco.
    • Hora: de 8 a 12.

    Requisitos para participar de las colectas del IPHEM

    • -Tener entre 18 y 65 años.
    • -Si el donante tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
    • -Asistir con DNI.
    • -Si el donante se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
    • -Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.
    • -Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 Este, departamento Capital.

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