    • 4 de mayo de 2026 - 09:49

    Un sanjuanino ganó más de $1 millón en el Quini 6

    Acertó cinco números en la modalidad Tradicional.

    Quini 6.

    Quini 6.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador de la Capital se convirtió en ganador de más de un millón de pesos tras acertar cinco números en el sorteo N°3370 del Quini 6, realizado el pasado 3 de mayo.

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    Según se informó, el ticket ganador fue vendido en la agencia 023 y corresponde a la modalidad Tradicional. El afortunado se llevó un total de $1.000.073, un premio que, si bien no es el pozo mayor, representa una suma significativa.

    Los números favorecidos en esta jugada fueron 00, 10, 15, 21 y 25, logrando así cinco aciertos que le permitieron acceder al premio.

    El caso generó expectativa entre los apostadores locales, ya que no es frecuente que premios de este tipo queden en la provincia. Además, desde la organización recordaron que el plazo para reclamar el dinero vence el 18 de mayo de 2026.

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