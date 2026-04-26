Un sanjuanino ganó $2,5 millones en el Telekino y el pozo mayor quedó vacante

El sanjuanino acertó el número de cartón 703.473. Hubo cuatro ganadores más en el país.

Un sanjuanino ganó uno de los premios del Telekino.

Un vecino de San Juan se convirtió en uno de los cinco ganadores del premio especial del Telekino, tras resultar favorecido en el sorteo N° 2425 realizado el pasado 26 de abril.

El afortunado jugó el cartón número 703.473 y obtuvo un premio de $2.500.000, monto que también fue adjudicado a otros cuatro apostadores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y Mendoza, según el extracto oficial difundido por la organización.

Desde la entidad recordaron que el premio tiene como fecha límite de cobro el 18 de mayo de 2026. Pasado ese plazo, el dinero no reclamado caduca, por lo que instaron a los ganadores a presentarse con la documentación correspondiente.