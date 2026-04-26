    • 26 de abril de 2026 - 20:42

    Días bien otoñales: el pronóstico del tiempo en San Juan en el cierre de abril y el inicio de mayo

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas frescas por la mañana y temperaturas cálidas en la siesta-tarde.

    Clima en San Juan.

    Clima en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con amplitud térmica marcada en San Juan, donde las mañanas frías contrastarán con tardes templadas a cálidas en los últimos días de abril y los primeros de mayo.

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    El lunes 27 de abril se presentará ligeramente nublado, con una temperatura máxima de 18°C y mínima de 3°C. El viento soplará desde el sur, rotando hacia el norte con el correr de las horas.

    SMN27042026
    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan, lunes 27 de abril.

    Pronóstico del tiempo en San Juan, lunes 27 de abril.

    Para el martes 28 de abril se espera una jornada algo nublada, con una máxima de 21°C y mínima de 6°C. El viento será variable: comenzará desde el sur, rotará al noreste y finalizará del norte.

    SMN28042026
    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan, martes 28 de abril.

    Pronóstico del tiempo en San Juan, martes 28 de abril.

    El miércoles 29 de abril llegará con condiciones parcialmente nubladas y un marcado ascenso de temperatura, alcanzando los 25°C de máxima y 7°C de mínima. El viento será del sur, rotando hacia el sudeste.

    SMN29042026
    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan, mi&eacute;rcoles 29 de abril.

    Pronóstico del tiempo en San Juan, miércoles 29 de abril.

    El jueves 30 de abril se prevé un día despejado, con valores similares: máxima de 25°C y mínima de 7°C. El viento soplará desde el sudoeste, rotando hacia el norte.

    SMN30042026
    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan, jueves 30 de abril.

    Pronóstico del tiempo en San Juan, jueves 30 de abril.

    Ya en mayo, el viernes 1 de mayo presentará cielo parcialmente nublado, con una máxima de 25°C y mínima de 11°C. El viento será del sudeste, cambiando hacia el sur hacia el final del día.

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    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan, viernes 1 de mayo.

    Pronóstico del tiempo en San Juan, viernes 1 de mayo.

    Finalmente, el sábado 2 de mayo se espera algo nublado, con temperaturas en leve descenso: máxima de 22°C y mínima de 12°C. El viento será del sudeste, rotando al noreste.

    SMN02052026
    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan, s&aacute;bado 2 de mayo.

    Pronóstico del tiempo en San Juan, sábado 2 de mayo.

    De esta manera, la provincia transitará una semana estable en líneas generales, sin precipitaciones en el horizonte y con condiciones típicas del otoño sanjuanino.

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