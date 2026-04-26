Días bien otoñales: el pronóstico del tiempo en San Juan en el cierre de abril y el inicio de mayo

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con amplitud térmica marcada en San Juan , donde las mañanas frías contrastarán con tardes templadas a cálidas en los últimos días de abril y los primeros de mayo.

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El lunes 27 de abril se presentará ligeramente nublado, con una temperatura máxima de 18°C y mínima de 3°C . El viento soplará desde el sur, rotando hacia el norte con el correr de las horas.

Pronóstico del tiempo en San Juan, lunes 27 de abril.

Para el martes 28 de abril se espera una jornada algo nublada, con una máxima de 21°C y mínima de 6°C . El viento será variable: comenzará desde el sur, rotará al noreste y finalizará del norte.

Pronóstico del tiempo en San Juan, martes 28 de abril.

El miércoles 29 de abril llegará con condiciones parcialmente nubladas y un marcado ascenso de temperatura, alcanzando los 25°C de máxima y 7°C de mínima. El viento será del sur, rotando hacia el sudeste.

SMN29042026 Pronóstico del tiempo en San Juan, miércoles 29 de abril.

El jueves 30 de abril se prevé un día despejado, con valores similares: máxima de 25°C y mínima de 7°C. El viento soplará desde el sudoeste, rotando hacia el norte.

SMN30042026 Pronóstico del tiempo en San Juan, jueves 30 de abril.

Ya en mayo, el viernes 1 de mayo presentará cielo parcialmente nublado, con una máxima de 25°C y mínima de 11°C. El viento será del sudeste, cambiando hacia el sur hacia el final del día.

SMN01052026 Pronóstico del tiempo en San Juan, viernes 1 de mayo.

Finalmente, el sábado 2 de mayo se espera algo nublado, con temperaturas en leve descenso: máxima de 22°C y mínima de 12°C. El viento será del sudeste, rotando al noreste.

SMN02052026 Pronóstico del tiempo en San Juan, sábado 2 de mayo.

De esta manera, la provincia transitará una semana estable en líneas generales, sin precipitaciones en el horizonte y con condiciones típicas del otoño sanjuanino.