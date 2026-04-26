Sake sanjuanino, la novedosa apuesta de una destilería local que conquista paladares y promete ganar terreno

El sake es una bebida alcohólica tradicional de Japón que se logra gracias a la fermentación de arroz, agua, levadura y el hongo koji. Si bien es una bebida típica oriental, en San Juan hay una destilería que está haciendo los primeros lotes y ya cuenta con una excelente aceptación de quienes tuvieron la oportunidad de deleitarse con la bebida.

Sergio Sisterna, uno de los dueños e impulsores de Destilería Sisterna , explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que el proceso de elaboración de sake es muy nuevo, iniciando a principios del 2025. En aquel entonces comenzaron a hacerse distintas pruebas hasta lograr el sabor deseado y buscado, presentando finalmente “Gato Rabioso”, el nombre elegido, a finales del año pasado.

“Fue todo un desafío, ya que lo más complejo es encontrar la materia prima, fundamentalmente el hongo que utilizamos para nuestro sake, que se llama aspergillus oryzae y llega directamente de Japón. Además, utilizamos un arroz pulido de muy buena calidad, ya que lo que buscamos es un producto de calidad” , explicó Sergio.

Así lograron una bebida con un sabor frutal, aroma a vino con una entrada suave en boca, dejando un toque de picor al final. Al respecto, Sergio detalla: “Es ideal para acompañar la amplia carta gourmet oriental, y se puede beber tanto frío como caliente. Es una bebida suave, fresca, con sabores espectaculares”.

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El reto, además de lograr los ingredientes adecuados para la elaboración, es poder tener un proceso de fermentación adecuado, lo que representa un gran esfuerzo para la destilería. Sin embargo, las partidas elaboradas durante el año pasado lograron una calidad tal que no solo conquistaron los paladares de miembros de un dojo japonés que con ansias esperaban llevarse botellas a su país, sino también que lograron la certificación nacional de sake en febrero de este año, lo que le agrega un valor más que importante al producto.

Se trata del RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios), recibiendo el aval sanitario para la comercialización del sake, siendo la única destilería del país habilitada para ello.

Partidas limitadas y producto premium, el perfil del sake sanjuanino Gato Rabioso

Sergio aseguró que la producción para comercializar será de lotes de pocos litros, siendo unos 10 litros por lote, ya que debido a las complejidades que presenta la elaboración se realizará solo por pedido en una primera instancia, hasta que el sake vaya ganando mayor terreno y sea más demandando tanto por consumidores sanjuaninos como de otros puntos del país.

La intención es, en una primera instancia, apuntar a un mercado más selecto, al nicho que concentra el consumo de esta bebida oriental. Si bien no es común el consumo de sake de la provincia, Sergio detalló que notaron con sorpresa la demanda y el interés que ha despertado “Gato Rabioso” en degustaciones o actividades similares.

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De esta manera, este nuevo producto se suma a la familia de destilados que vienen elaborando desde hace tiempo como son el Gin Perséfone (Malbec y blue); Vermut Aquelarre y el Negroni Dos Espíritus. Con el proyecto de un espacio para degustación en el corto plazo, la Destilerías Sisterna no deja de crecer elaborando productos de calidad internacional. Todas las opciones disponibles se pueden consultar en las redes sociales del emprendimiento @destileria_sisterna.