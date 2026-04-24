El tomaticán y sus secretos coparon la Peatonal de la mano de S.A.B.O.R Sanjuanino

La segunda edición de S.A.B.O.R Sanjuanino está cada vez más cerca y desde la organización continúan con las intervenciones públicas que buscan no solo acercar el festival a la comunidad, sino también poner en valor los productos regionales como la gastronomía local. De la mano de profesionales en la materia, en esta oportunidad fue el turno del tomaticán, que tuvo su momento de protagonismo en un escenario 100% sanjuanino, como es el cruce de las peatonales, en Capital.

Sobre el mediodía del viernes 24 de abril comenzó a arribar parte de la organización del evento al corazón de la Peatonal Rivadavia. Un gazebo, mesada para la preparación y dos ollas entre otros utensilios fueron parte de la escenografía que, minutos después de la 12:30 comenzó a tomar vida. El chef Mauricio Savoca, con su característico sentido del humor fue quien estuvo a cargo de la masterclass sobre tomaticán.

Un repaso detallado por cada uno de los ingredientes, su relación con la provincia y el valor histórico de la receta fueron parte de los comentarios que fue haciendo Savoca a medida que iba avanzando en la preparación. Del otro lado, un interesante marco de público se fue ubicando, en parte atraídos por el tumulto, en parte seducidos por el aroma que comenzó a invadir lentamente la Peatonal.

Entre los presentes se encontraban alumnos de la Universidad Católica de Cuyo, quienes siguieron cada instancia de la preparación con mucha atención, intercambiando conocimientos con Savoca. También hubo personas que, tentados por la propuesta, se quedaron hasta el final para probar bocado.

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“Este año iniciamos con las apariciones públicas donde la gente de a pie se puede enterar de lo que es S.A.B.O.R. y también apropiarse del tema, porque la idea es que justamente este evento abarque cada vez más y a todos. Comenzamos en Punta negra, ahora en la Peatonal, y el objetivo es divulgar lo que estamos haciendo desde el espacio, con diferentes aristas”, detalló a DIARIO DE CUYO el chef Mariano Carmona, integrante de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGSJ), quienes junto a la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCC están detrás de la organización del festival gastronómico.

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Las intervenciones por el momento están teniendo una buena aceptación del público. Carmona destaca que una de las dudas que surgen está relacionada a qué es la cocina sanjuanina. “Uno tiene que hacer un poco de docencia y explicar que es aquella cocina que representa lo que comemos en casa, lo que cocinamos con lo que se tiene en la heladera, con lo que se vende en la verdulería de la esquina. San Juan tiene mucho para dar y tenemos que animarnos a divulgarlo, dominarlo y comunicarlo bien, no solo para que nosotros estemos orgullosos de lo que comemos, sino también para que sea una gran herramienta para que los que nos visiten se lleven esos sabores únicos”, precisó el chef.

El encuentro en el corazón del microcentro tuvo una duración aproximada de dos horas, con preparación en vivo, tips, secretos, sugerencias de la mano de un profesional y claro, la degustación de la preparación que del tomaticán no quedaron ni los restos en las ollas.

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Tres intervenciones más en puntos característicos del Gran San Juan, la antesala al Festival S.A.B.O.R Sanjuanino

Carmona anticipó que previo al festival previsto para junio en el Centro Cultural Conte Grand se realizaran tres intervenciones más con las mismas características. Se buscará una receta típica sanjuanina, un chef local que la ejecute, el uso de ingredientes 100% sanjuaninos y la puesta en valor de la gastronomía local.

Conforme detalló, la próxima intervención será en mayo, en la Plaza Seca del Centro Cívico. Se continuará con una más en el Parque de Mayo y se cerrará el ciclo de intervenciones el 13 de junio, durante las actividades que organiza la Ciudad de San Juan por la fundación.

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Por su parte, el festival gastronómico, que será con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de junio. Tendrá un aspecto académico con un Foro Gastronómico en el marco de un proyecto de investigación; habrá charlas y conferencias además de una feria gastronómica con productores y emprendedores locales que estarán compartiendo las bondades de los productos regionales.

También se realizará la ronda clasificatoria con miras al Torneo Federal de Chef. Sobre ello Carmona explicó que se elegirá a algún profesional que represente a San Juan en la competencia a nivel nacional. “Sería ideal que la cocina sanjuanina pueda lograr un podio, pero al menos llegar sirve para empezar a visibilizarse. Queremos llevar los productos y todo lo que identifica a San Juan”, precisó.

S.A.B.O.R Sanjuanino, un festival que llegó para quedarse

El festival nace el año pasado con el propósito de visibilizar y poner en valor la cocina sanjuanina, pero su nombre comunica mucho más en cada sigla: “Saberes Alimentarios Basados en Orígenes Regionales”.

Desde la organización del evento las expectativas fueron superadas durante la primera edición, debido a la gran convocatoria y asistencia del público local. Para este año el foco está puesto en llegar a todos los sanjuaninos, tanto los que tienen vinculación con el mundo gastronómico como los que no.

“Queremos que la gente vaya, conozca, pruebe, comunique y aporte. Es un evento gratuito y lo hacemos todo a pulmón para generar un espacio en el que la gente se anime a participar y estar presente”, destacó Mariano Carmona.

La intención detrás de la AEHGSJ como de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCC es que este festival perdure en el tiempo, siendo parte obligada del calendario de eventos de la provincia. “Esto va a seguir hasta el 2050 por lo menos”, dijo Carmona entre risas, seguro que el festival gastronómico no solo tendrá mayor adhesión con el pasó del tiempo, sino que también será más grande.

Cabe destacar que el evento cuenta con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través de los Ministerios de Turismo, Cultura y Deporte, y de Producción, Trabajo e Innovación.