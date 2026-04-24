S.A.B.O.R Sanjuanino sigue recorriendo la provincia con propuestas: este viernes es el turno de la Peatonal

Del 24 al 26 de junio en el Centro Cultural Conte Grand se llevará a cabo la segunda edición de S.A.B.O.R Sanjuanino , el evento gastronómico que busca poner en valor la cocina local, los productos regionales y los profesionales que llevan décadas innovando en cada propuesta con un toque cuyano. Este año apostaron a intervenciones para palpitar el evento, y este viernes la cocina del festival llegará hasta la Peatonal Rivadavia.

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“El sabor de nuestra tierra se vive en la ciudad” . Así es la invitación que están realizando desde el evento para la intervención que se realizará desde las 12 horas en el cruce de las peatonales. Allí, el chef sanjuanino Mauricio Savoca estará preparando tomaticán en vivo, compartiendo tips, secretos y el paso a paso de un platillo con esencia sanjuanina.

De esta manera se concretará la segunda actividad con espíritu de intervención. La primera se realizó en el Dique Punta Negra el pasado 5 de abril, donde Omar Martínez y Analía Tello brindaron de manera libre y gratuita una masterclass sobre la empanada sanjuanina, con elaboración en vivo y degustación.

Con estas actividades, el propósito de la organización es acercar la gastronomía sanjuanina a la comunidad, poner en valor sus productos y tradiciones, y generar experiencias que fortalezcan la identidad local.

S.A.B.O.R Sanjuanino, el festival gastronómico que valora la cocina local

La propuesta se concretó el año pasado con el objetivo de rescatar, visibilizar y poner en valor el patrimonio gastronómico de la provincia, resaltando los productos locales como también las elaboraciones de origen sanjuanino.

El nombre del festival no fue una cuestión azarosa, sino que cada sigla significa algo mayor. “Saberes Alimentarios Basados en Orígenes Regionales” es la denominación que se oculta detrás de S.A.B.O.R. Durante la primera edición se contó con la participación de emprendedores gastronómicos y productores agropecuarios de la provincia, quienes exhibieron sus propuestas y compartieron las bondades de sus trabajos.

Además, se realizó el Torneo Federal de Chefs, el Primer Torneo Amistoso Institucional de Gastronomía donde participaron instituciones que se encargan en la formación de chefs y cocineros profesionales, y hubo catas guiadas de productos locales como aceite de oliva y vino.

Qué se espera para la segunda edición de S.A.B.O.R Sanjuanino

Desde la organización señalaron una programación diversa que incluirá:

Rondas Clasificatorias al Torneo Federal de Chefs de FEHGRA

Foro académico sobre identidad culinaria sanjuanina

Torneo de Escuelas de Cocina de San Juan

Feria de productores y feria gastronómica

Clases de cocina y de gestión gastronómica

El evento cuenta con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través de los Ministerios de Turismo, Cultura y Deporte, y de Producción, Trabajo e Innovación, además del acompañamiento de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).