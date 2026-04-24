    • 24 de abril de 2026 - 07:27

    Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

    El detalle con la información de interés.

    Luto. Imagen ilustrativa.-
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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

    VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026

    • CORDOBA, ORLANDO JESUS

    Su esposa Olga Escudero, sus hijas Alejandra y Bibiana, sus hijos políticos, sus nietos Gabriel y Ana y sus bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 24-04-26 a las 11 horas en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas de Rawson y Mitre . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • FARIAS, JORGE MANUEL

    Su hermana Ivana Farias, su sobrinos Gerardo Vera participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 24-04-26 a las 15.30 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de Rawson y Mitre . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • MALLA, ROSALIA BALBINA

    Su esposo Juan Carlos Calivar, sus hijos Osvaldo, Claudia, Alberto y Alfredo , hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 24-04-26 a las 09:00 horas en el cementerio de San Martin. Lugar de duelo Sala Velatorias De Dos Acequias . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

    • MONCHO ( NENA MONCHO), FELIZA

    Sus restos serán inhumados el 24-04-26, a las 15:00 horas, en el cementerio Santa Lucia. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • NIEVAS, MIRTHA NELIDA

    Sus restos serán inhumados el 24-04-26, a las 16.00 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

    • RIVEROS VDA. DE TORRES, RITA

    Sus restos serán inhumados el 24-04-26, a las 09.00 horas, en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

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