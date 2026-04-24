Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
El detalle con la información de interés.
Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres, donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan.
Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.
Su esposa Olga Escudero, sus hijas Alejandra y Bibiana, sus hijos políticos, sus nietos Gabriel y Ana y sus bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 24-04-26 a las 11 horas en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas de Rawson y Mitre . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Su hermana Ivana Farias, su sobrinos Gerardo Vera participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 24-04-26 a las 15.30 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de Rawson y Mitre . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Su esposo Juan Carlos Calivar, sus hijos Osvaldo, Claudia, Alberto y Alfredo , hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 24-04-26 a las 09:00 horas en el cementerio de San Martin. Lugar de duelo Sala Velatorias De Dos Acequias . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.
Sus restos serán inhumados el 24-04-26, a las 15:00 horas, en el cementerio Santa Lucia. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 24-04-26, a las 16.00 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.
Sus restos serán inhumados el 24-04-26, a las 09.00 horas, en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.