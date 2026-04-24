Fallecieron hoy en San Juan: los avisos fúnebres de Diario de Cuyo

Diario de Cuyo pone a disposición de la comunidad su sección de Avisos Fúnebres , donde se informa de manera actualizada sobre los fallecimientos ocurridos en la provincia de San Juan .

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Este espacio permite a familiares y amigos compartir las honras fúnebres, horarios de sepelio y lugares de inhumación, brindando un servicio esencial para acompañar a los seres queridos en estos momentos de duelo.

Su esposa Olga Escudero, sus hijas Alejandra y Bibiana, sus hijos políticos, sus nietos Gabriel y Ana y sus bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 24-04-26 a las 11 horas en el cementerio La Paz del Sur. Lugar de duelo: Salas de Rawson y Mitre . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

Su hermana Ivana Farias, su sobrinos Gerardo Vera participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 24-04-26 a las 15.30 horas en el cementerio Parque El Palmar. Lugar de duelo: Salas de Rawson y Mitre . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

MALLA, ROSALIA BALBINA

Su esposo Juan Carlos Calivar, sus hijos Osvaldo, Claudia, Alberto y Alfredo , hijos politicos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados el 24-04-26 a las 09:00 horas en el cementerio de San Martin. Lugar de duelo Sala Velatorias De Dos Acequias . Honra y Ceremonial a cargo de Cochería Lanusse & Annecchini S.A.

MONCHO ( NENA MONCHO), FELIZA

Sus restos serán inhumados el 24-04-26, a las 15:00 horas, en el cementerio Santa Lucia. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

NIEVAS, MIRTHA NELIDA

Sus restos serán inhumados el 24-04-26, a las 16.00 horas, en el cementerio San Miguel de Rawson. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.

RIVEROS VDA. DE TORRES, RITA

Sus restos serán inhumados el 24-04-26, a las 09.00 horas, en el cementerio de Pocito. Lugar de duelo: Sala Velatoria de Cochería San José (Salta 434 sur, Capital). Nuestro sincero afecto y respeto a familiares y amigos, Cochería San José S.A.