Presentaron los Juegos Nacionales de Adultos Mayores y los Juegos Provinciales Evita 2026

Se presentó ante la prensa local la realización de dos eventos muy importantes que reúne por un lado a los adultos mayores de todo el país que competirán en once disciplinas en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores y los Juegos Evita .

Por ello es que autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte junto a funcionarios de la Secretaría de Deporte hicieron los anuncios correspondientes. Estuvieron presentes el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero ; secretario de Deporte, Pablo Tabachnik ; subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara y el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González quien fue el primero en dirigirse a los presentes:

“Estamos en un día realmente muy importante para nosotros, un día de esos que son considerados especiales porque anunciamos la realización de los Juegos Deportivos Evita 2026 y los Juegos Nacionales del Adulto Mayor, en donde cada uno de estos juegos tendrán sus diferentes etapas clasificatorias, la etapa municipal, la etapa zonal, como así también la etapa provincial.

SAN JUAN PROTAGONISTA

Subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara : “Arrancamos por la provincia, pero es el evento más grande que tenemos así que vamos a ser nuevamente protagonistas de San Juan tanto en deporte convencional, en deporte adaptado y los que son personas mayores, así que feliz de poder estar y ser partícipe de estos Juegos tan importantes que nos representan a todos obviamente agradecer a nuestro equipo ya que sin su trabajo no lo podríamos hacer, estamos super preparados y esperemos que los resultados sean mejores todavía que el año anterior y para eso nos vamos a preparar.

ADULTOS MAYORES

Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero : “El año pasado, cuando se hizo el Foro Nacional de Turismo en la provincia de San Juan y la Asamblea del Consejo Federal de Turismo, que tuvimos la suerte de que viniera el secretario de Deporte y de Turismo de la Nación, Daniel Scioli y por una iniciativa del gobernador Marcelo Orrego y del secretario de Deporte, le pedimos al secretario que queríamos que San Juan fuera sede en el año 2026 de los Juegos de adultos mayores y él dijo automáticamente que sí y comentó: mañana lo anuncio.

Les diría que lo deportivo pasa a ser una segunda opción, no dejándolo de lado, porque siempre vamos en busca de ganar, todos los que somos deportistas lo hacemos o de mejorar nuestros resultados o tiempos y todo lo que fuera necesario, pero lo importante es lo que se vive en ese viaje, los vínculos que se forjan, los valores que nos deja el deporte.

Hay que poner muy en valor y tener en cuenta de que aún en momentos muy difíciles, desde el punto de vista económico, la provincia está presente y no únicamente en deportes o en eventos de alto rendimiento nacional, internacional, sino también en San Juan con los chicos de los distintos departamentos haciendo participar a todos. Agradecerles a los intendentes y a los directores por todo el trabajo que ellos, en forma conjunta con la Secretaría de Deporte, hacen.

Los Juegos Deportivos Provinciales Evita 2026 se llevarán a cabo desde el 5 al 11 de agosto, mientras que la provincia será sede de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores del 28 de septiembre al 2 de octubre.