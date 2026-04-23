Iglesia: Unión Vecinal Rodeo se consagró campeón del Apertura de básquetbol

El elenco de Iglesia superó en el partido final a Racing de Jáchal ante un buen marco de público en el Polideportivo de Rodeo.

Festejo. La Unión Vecinal de Rodeo se quedó con el Apertura de Iglesia ante Racing de Jáchal.

La Unión Vecinal de Rodeo se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de Iglesia al ganarle en una final para el infarto a Racing de Jáchal por 56 a 54 y en tiempo suplementario. Ante un gran marco de público que se dió cita en el Polideportivo Municipal de Rodeo, se llevó a cabo la gran final de Torneo Apertura.

El campeonato que organizó la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Iglesia y que fue todo un éxito; no solo por el apoyo y aceptación de público sino por el nivel de juego de los equipos participantes que le dieron la calidad y el salto que el básquet necesitaba en el departamento.

La UVR controlo los cuatro cuartos de partido con orden, sacrificio y jugándolo como lo que era: un final. Además su rival, uno de los mejores equipos del básquet sanjuanino ameritaba estar a la altura y dejar todo en la cancha.

Así lo entendieron los Iglesianos que dominaron casi todo el match; pero la experiencia de la visita hizo empatar el encuentro cuando faltaba muy poco para la finalización del último cuarto y llevó la definición al tiempo suplementario.

Cinco minutos más para el sufrimiento, ya que Racing tomó la delantera con conversiones precisas hasta ponerse por 6 puntos arriba. La vecinal parecia abatida después del tremendo partido disputado pero saco fuerzas, se repuso y lo dio vuelta por un doble para sellar el tablero electrónico con un 56 a 54 con victoria local.