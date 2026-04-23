    • 23 de abril de 2026 - 12:04

    Iglesia: Unión Vecinal Rodeo se consagró campeón del Apertura de básquetbol

    El elenco de Iglesia superó en el partido final a Racing de Jáchal ante un buen marco de público en el Polideportivo de Rodeo.

    Festejo. La Unión Vecinal de Rodeo se quedó con el Apertura de Iglesia ante Racing de Jáchal.

    Festejo. La Unión Vecinal de Rodeo se quedó con el Apertura de Iglesia ante Racing de Jáchal.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Unión Vecinal de Rodeo se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 de Iglesia al ganarle en una final para el infarto a Racing de Jáchal por 56 a 54 y en tiempo suplementario. Ante un gran marco de público que se dió cita en el Polideportivo Municipal de Rodeo, se llevó a cabo la gran final de Torneo Apertura.

    Leé además

    Locales. Unión Vecinal Rodeo jugará la final del Apertura del básquetbol de Iglesia.

    Iglesia: final del primer torneo del año en el básquetbol
    Aventura. Iglesia será escenario del Ansilta XK Race este próximo fin de semana con San Juan como protagonista.

    Ansilta XK Race San Juan 2026: Iglesia epicentro del deporte aventura

    El campeonato que organizó la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Iglesia y que fue todo un éxito; no solo por el apoyo y aceptación de público sino por el nivel de juego de los equipos participantes que le dieron la calidad y el salto que el básquet necesitaba en el departamento.

    La UVR controlo los cuatro cuartos de partido con orden, sacrificio y jugándolo como lo que era: un final. Además su rival, uno de los mejores equipos del básquet sanjuanino ameritaba estar a la altura y dejar todo en la cancha.

    Así lo entendieron los Iglesianos que dominaron casi todo el match; pero la experiencia de la visita hizo empatar el encuentro cuando faltaba muy poco para la finalización del último cuarto y llevó la definición al tiempo suplementario.

    Cinco minutos más para el sufrimiento, ya que Racing tomó la delantera con conversiones precisas hasta ponerse por 6 puntos arriba. La vecinal parecia abatida después del tremendo partido disputado pero saco fuerzas, se repuso y lo dio vuelta por un doble para sellar el tablero electrónico con un 56 a 54 con victoria local.

    UVR consiguió además ser el primer equipo iglesiano en ganarle una final a un equipo jachallero, se consolidó como uno de los equipos más importantes de básquet iglesiano y volvió a coronarse campeón luego de varias finales.

    EL EQUIPO CAMPEON

    Montaña, Matías; Olguín Sebastián; Castillo, Darío; Martínez, Emiliano; Levis, Marcos; Megloli, Marcelo; Pizarro, Ceferino; Caballero, Rodrigo; Aguirre, Hugo; Vedia, Hugo; Quiroga Jorge; Poblete, Carlos; Munizaga, Alexis; Deguer, Denis. Jorge Flores (DT) y Emanuel Varela (AC).

    FUENTE: nota.texto7

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    De fiesta. La Escuela Ciudad del Sol propone la Maratón por la Inclusión este sábado en Rivadavia.

    Maratón por la Inclusión de la mano de la Escuela Ciudad del Sol

    Por Ariel Poblete
    Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada pero llegará en condiciones al Mundial 2026.

    Se conoció el parte médico de Lamine Yamal: se pierde la temporada pero, ¿llega al Mundial?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Segunda. El Campeonato Sanjuanino de MTB tendrá acción este domingo en San Martín.

    El MTB de San Juan pone en escena la carrera en el Circuito Gauchito Gil

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En acción. Julieta Molina fue a Mar del Plata y se trajo la corona nacional en Marcha 10K.

    La atleta vallista Julieta Molina se coronó campeona argentina de Marcha en 10K

    Por Redacción Diario de Cuyo