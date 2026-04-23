El MTB de San Juan pone en escena la carrera en el Circuito Gauchito Gil

El campeonato Sanjuanino de MTB tendrá su segunda fecha en en el departamento San Martín este próximo domingo.

Segunda. El Campeonato Sanjuanino de MTB tendrá acción este domingo en San Martín.

Este próximo domingo 26 de abril se disputará la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino de ciclismo de montaña MTB, correspondiente a la temporada 2026, con una exigente competencia que se desarrollará en el circuito Gauchito Gil, ubicado en la zona de La Tranquera, en San Ceferino, departamento San Martín.

La jornada reunirá a más de 200 ciclistas de distintos puntos de la provincia, quienes competirán en diferentes categorías tanto competitivas como promocionales. En la rama competitiva, las damas recorrerán 30 kilómetros, mientras que los caballeros afrontarán un trazado de 38 kilómetros.

Por su parte, en las categorías promocionales, las distancias serán de 20 kilómetros para damas y 30 kilómetros para caballeros.

La largada está prevista para las 9, en un circuito que promete desafíos técnicos y un atractivo recorrido para los amantes del mountain bike.

INSCRIPCIONES ABIERTAS Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en Metola Bikes, Casa Brisson y Vyper Suplementos, de 13 a 20. Además, la organización dispuso un formulario online para facilitar el registro de los participantes.