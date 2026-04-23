    • 23 de abril de 2026 - 11:45

    La atleta vallista Julieta Molina se coronó campeona argentina de Marcha en 10K

    La atleta sanjuanina volvió a competir después de dos años y trajo el título a San Juan en una actuación sensacional.

    En acción. Julieta Molina fue a Mar del Plata y se trajo la corona nacional en Marcha 10K.

    En acción. Julieta Molina fue a Mar del Plata y se trajo la corona nacional en Marcha 10K.

    Foto:

    Regreso. Después de dos años, Julieta volvió a la acción y fue con campeonato argentino.

    Regreso. Después de dos años, Julieta volvió a la acción y fue con campeonato argentino.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pasaron dos años sin participar de una competencia nacional, tal vez demasiado tiempo en la vida de un deportista, pero la atleta Julieta Molina jamás renunció a su pasión, la misma que en 2024 le había permitido quedarse con el campeonato argentino U23 de 20K en Mar del Plata.

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    Julieta es de Valle Fértil y con sus 24 años, además de ser atleta es diseñadora gráfica; mientras estuvo estudiando en la Facultad de Arquitectura de la UNSJ, vivió en Capital.

    Es atleta desde hace siete años y trabaja desde el comienzo con su entrenador Darío Nuñez, con quien se enfocó en la marcha, dejando de lado las pruebas de medio fondo.

    Decidió volver a competir nada menos que en un campeonato nacional, que fue la Copa Nacional de Clubes de Mayores , quedándose con el título de campeona argentina en los 10K de marcha , repitiendo el título logrado en abril de 2022 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

    FELIZ EN MAR DEL PLATA

    Ya de regreso en San Juan, la representante del Club ADN Valle Fértil, comentó: “Ha sido un Campeonato Nacional muy grato, agradable y de gran nivel, con presencia de figuras altamente importantes del presente atlético argentino. Ya de regreso en San Juan, la representante del Club ADN Valle Fértil, comentó: “Ha sido un Campeonato Nacional muy grato, agradable y de gran nivel, con presencia de figuras altamente importantes del presente atlético argentino.

    La verdad es que me encuentro muy feliz por volver a competir y reencontrarme con el ambiente del atletismo nacional. Mi prueba en particular, es una de las disciplinas más estrictas del atletismo, ya que nos evalúan técnicamente de principio a fin de la prueba, por ejemplo, en esta ocasión a mi contrincante la descalificaron.

    Fueron 10.000 metros de mucha alegría, sacrificio y concentración, pude disfrutar un montón de las 25 vueltas a la pista, ya que hace dos años no asistía a un campeonato de esta envergadura, por algunas dificultades de salud y por mi dedicación a los estudios, ya que en este tiempo finalice mi carrera de grado como diseñadora gráfica.

    Extrañé un montón competir, el ambiente y la rutina misma de entrenamiento. Al día de hoy convivo con mi trabajo freelance, independiente, viviendo en Valle Fértil. En mi rutina convivo entre el mundo del diseño y la creación y el deporte como cable a tierra iniciando en el alto rendimiento también. Este año habrán otras citas nacionales de gran importancia donde daremos el presente”.

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