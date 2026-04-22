Lesión de Lamine Yamal: temen cirugía y peligra el Mundial

La lesión de Lamine Yamal genera alarma en Barcelona y España. Hay tres posibles escenarios y el peor podría dejarlo fuera del Mundial.

La lesión de Lamine Yamal en Barcelona enciende alarmas por su participación en el Mundial.

La lesión de Lamine Yamal en Barcelona mantiene en vilo al mundo del fútbol, tras confirmarse una afección en los isquiotibiales de la pierna izquierda que podría derivar en distintos tiempos de recuperación y comprometer su presencia en la Copa del Mundo.

Lesión de Lamine Yamal y posibles escenarios El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, sufrió la lesión durante la ejecución de un penal en el partido ante el Celta de Vigo, lo que obligó a su salida antes del final del primer tiempo. Las primeras evaluaciones indican un problema en los isquiotibiales, aunque resta confirmación oficial tras estudios médicos más precisos.

Según análisis médicos, existen tres escenarios posibles para la recuperación del joven futbolista, cada uno con distinto impacto en su futuro inmediato tanto en el club como en la selección.

Cuánto tiempo podría estar fuera En el escenario más optimista, si se trata de una distensión muscular, el tiempo de baja sería de 2 a 3 semanas, lo que lo dejaría fuera de partidos clave pero con chances de volver antes del cierre de la temporada.

Si se confirma una rotura parcial, la recuperación se extendería entre 3 y 8 semanas, lo que podría marginarlo del resto de la temporada con el Barcelona y poner en serio riesgo su participación en el Mundial.