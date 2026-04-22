Lesión de Lamine Yamal: temen cirugía y peligra el Mundial

La lesión de Lamine Yamal en Barcelona mantiene en vilo al mundo del fútbol, tras confirmarse una afección en los isquiotibiales de la pierna izquierda que podría derivar en distintos tiempos de recuperación y comprometer su presencia en la Copa del Mundo.
Lesión de Lamine Yamal y posibles escenarios
El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, sufrió la lesión durante la ejecución de un penal en el partido ante el Celta de Vigo, lo que obligó a su salida antes del final del primer tiempo. Las primeras evaluaciones indican un problema en los isquiotibiales, aunque resta confirmación oficial tras estudios médicos más precisos.
Según análisis médicos, existen tres escenarios posibles para la recuperación del joven futbolista, cada uno con distinto impacto en su futuro inmediato tanto en el club como en la selección.
Cuánto tiempo podría estar fuera
En el escenario más optimista, si se trata de una distensión muscular, el tiempo de baja sería de 2 a 3 semanas, lo que lo dejaría fuera de partidos clave pero con chances de volver antes del cierre de la temporada.
Si se confirma una rotura parcial, la recuperación se extendería entre 3 y 8 semanas, lo que podría marginarlo del resto de la temporada con el Barcelona y poner en serio riesgo su participación en el Mundial.
El peor escenario: operación y larga recuperación
La situación más preocupante es una rotura completa del músculo, que obligaría a una intervención quirúrgica y un tiempo de inactividad de hasta 6 meses, dejándolo prácticamente descartado para la competencia internacional.
La evolución de la lesión de Lamine Yamal será determinante en los próximos días, mientras crece la preocupación tanto en el FC Barcelona como en la selección de España.