    • 22 de abril de 2026 - 19:05

    Chelsea despide a su DT: crisis en el equipo de Enzo Fernández

    El Chelsea echó a su entrenador tras una racha negativa. Enzo Fernández queda en medio de la crisis deportiva en la Premier League.

    Chelsea en crisis: echaron al DT, Liam Rosenior, y Enzo Fernández queda en el centro de la escena &nbsp;

    Chelsea en crisis: echaron al DT, Liam Rosenior, y Enzo Fernández queda en el centro de la escena

     

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    El Chelsea sacudió al fútbol inglés y al plantel donde juega Enzo Fernández, tras confirmarse la salida del DT luego de una seguidilla de malos resultados que encendieron las alarmas en el club londinense.

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    Crisis en Chelsea y salida del entrenador

    El Chelsea oficializó la rescisión del contrato del entrenador inglés Liam Rosenior, quien dejó su cargo luego de acumular cinco derrotas consecutivas sin marcar goles en la Premier League, una racha que terminó siendo determinante para su salida.

    Desde la institución agradecieron su trabajo mediante un comunicado, destacando su profesionalismo e integridad, aunque reconocieron que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas en una temporada exigente.

    Impacto en Enzo Fernández y el plantel

    La decisión impacta directamente en figuras como Enzo Fernández y también en el entorno del equipo, que incluye a otros argentinos. El entrenador había asumido hace apenas cuatro meses, tras destacarse en el fútbol francés, pero no logró consolidar su idea de juego en Inglaterra.

    Durante su ciclo, el equipo mostró irregularidad, conflictos internos y eliminación en la Champions League, además de sumar más derrotas que victorias en sus últimos encuentros.

    Nuevo rumbo con técnico interino

    Ante este escenario, el club designó a Calum McFarlane como entrenador interino hasta el final de la temporada, con el objetivo de reencauzar el rendimiento deportivo y mantener vivas las aspiraciones de clasificar a competencias europeas.

    El Chelsea buscará reaccionar rápidamente en la Premier League y en la FA Cup, en un tramo decisivo donde cada partido será clave para definir su futuro.

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