    • 22 de abril de 2026 - 19:18

    Torneo Apertura: Nueva fecha del básquetbol sanjuanino

    Tres partidos abrirán la jornada del básquetbol del Apertura de la Federación Sanjuanina en Nivel 1 Masculino. La actividad se extenderá hasta el martes.

    A jugar. El Torneo Apertura de la Federación Sanjuanina seguirá su calendario desde este jueves.

    A jugar. El Torneo Apertura de la Federación Sanjuanina seguirá su calendario desde este jueves.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Esta es la programación de la tercera fecha en las categorías Nivel 1 y 2 Masculino, como así también la Primera Femenino del Torneo Apertura Eric Sánchez. Abrirá el tercer capítulo la segunda división del masculino con dos partidos el miércoles y cerrará la programación la Primera Femenino con un encuentro el martes 28 de abril.

    PROGRAMACIÓN NIVEL 1 MASCULINO

    El jueves 23 de abril se disputarán tres partidos:

    22: UNIVERSIDAD-UVT

    Cancha: Universidad

    22: AUSONIA-JACHAL

    Cancha: Ausonia

    22:30 MINEROS-URQUIZA

    Cancha: La Superiora

    El viernes 24 de abril, se jugaran dos encuentros:

    22: LANTERI-INCA HUASI

    Cancha: Inca Huasi

    22: SPORTING ESTRELLA-BANCO HISPANO

    Cancha: Sporting Estrella

    PROGRAMACIÓN NIVEL 2 MASCULINO

    El miércoles 22 de abril se jugarán dos partidos:

    22: GIRONA SANJUANINO-MACABI-EL CEIBO AZUL

    Cancha: Sanjuanino Junior

    22: ISCA YACÚ-DEL BONO

    Cancha: Isca Yacú

    El viernes 24 de Abril se enfrentarán:

    ISCA YACU A-MINERO

    Cancha: Isca Yacú

    El sábado 25 de abril jugarán:

    22: SPORTING ESTRELLA-MACABI-EL CEIBO BLANCO

    Cancha: Sporting Estrella

    El domingo 26 de abril se enfrentarán:

    20: LA GLORIA-URQUIZA

    Cancha: Lanteri

    PROGRAMACIÓN PRIMERA FEMENINO

    El viernes 24 de abril, se enfrentarán:

    21:15 - UNIVERSIDAD-DEL BONO

    Cancha: Universidad

    El domingo 26 de abril, jugarán:

    20: AUSONIA-UVT

    Cancha: Ausonia

    El martes 28 de abril, se enfrentarán:

    21: SPORTING ESTRELLA-SANJUANINO JUNIOR

    Cancha: Sporting Estrella

    Libre: Lanteri

