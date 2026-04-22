Torneo Apertura: Nueva fecha del básquetbol sanjuanino

Esta es la programación de la tercera fecha en las categorías Nivel 1 y 2 Masculino, como así también la Primera Femenino del Torneo Apertura Eric Sánchez. Abrirá el tercer capítulo la segunda división del masculino con dos partidos el miércoles y cerrará la programación la Primera Femenino con un encuentro el martes 28 de abril.
PROGRAMACIÓN NIVEL 1 MASCULINO
El jueves 23 de abril se disputarán tres partidos:
Cancha: Ausonia
22:30 MINEROS-URQUIZA
Cancha: La Superiora
El viernes 24 de abril, se jugaran dos encuentros:
22: LANTERI-INCA HUASI
Cancha: Inca Huasi
22: SPORTING ESTRELLA-BANCO HISPANO
Cancha: Sporting Estrella
PROGRAMACIÓN NIVEL 2 MASCULINO
El miércoles 22 de abril se jugarán dos partidos:
22: GIRONA SANJUANINO-MACABI-EL CEIBO AZUL
Cancha: Sanjuanino Junior
22: ISCA YACÚ-DEL BONO
Cancha: Isca Yacú
El viernes 24 de Abril se enfrentarán:
ISCA YACU A-MINERO
Cancha: Isca Yacú
El sábado 25 de abril jugarán:
22: SPORTING ESTRELLA-MACABI-EL CEIBO BLANCO
Cancha: Sporting Estrella
El domingo 26 de abril se enfrentarán:
20: LA GLORIA-URQUIZA
Cancha: Lanteri
PROGRAMACIÓN PRIMERA FEMENINO
El viernes 24 de abril, se enfrentarán:
21:15 - UNIVERSIDAD-DEL BONO
Cancha: Universidad
El domingo 26 de abril, jugarán:
20: AUSONIA-UVT
Cancha: Ausonia
El martes 28 de abril, se enfrentarán:
21: SPORTING ESTRELLA-SANJUANINO JUNIOR
Cancha: Sporting Estrella
Libre: Lanteri