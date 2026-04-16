Apertura de fútbol local: se conocieron los árbitros para la fecha 12 que arranca este viernes

El torneo Apertura que tiene como líderes a Unión y Desamparados comenzará este viernes por la noche. La programación y todos los arbitrajes.

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer los arbitrajes para la 12da fecha del Apertura Local del fútbol sanjuanino que comenzará este viernes. El certamen está atrapante y abriendo la fecha tendrá a los líderes a Desamparados y Unión compitiendo este viernes por la noche.

Los árbitros para la fecha 12 del fútbol local La fecha arrancará este viernes a las 21.30 horas con dos encuentros que tendrá a los dos punteros como protagonistas. En el Estadio 12 de Octubre en Villa Krause y con arbitraje a cargo de Rubén Fernández, Unión recibirá a Trinidad en una nueva edición del clásico rawsino. El Azul llega como líder con 24, mientras que el León se encuentra dentro de zona de clasificación con 17 unidades.

En tanto que al mismo horario en Puyuta y con Gabriel Marconi como juez, Sportivo Desamparados será anfitrión de Carpintería. El Puyutano es líder junto a Unión y con un encuentro menos, mientras que el Celeste pocitano lucha por salir del fondo de las posiciones, cuenta con 10 puntos y solo ganó dos partidos en lo que va del torneo.

Teniendo en cuenta que el domingo no habrá actividad vespertina por el Superclásico, todo el grueso de la fecha se jugará el sábado desde las 17.

Atenas en La Rinconada será anfitrión de López Peláez con Lucas Gómez impartiendo justicia, en tanto que Yazmin Yacante arbitrará el duelo entre San Lorenzo y Colón Junior, mientras que Juventud Zondina hará lo propio ante Marquesado con Rubén Riveros como juez. Además, 9 de Julio recibirá a Defensores de Argentinos con arbitraje de Marcelo Cruz; Atlético Alianza chocará ante Sarmiento de Zonda en Santa Lucía con Martín Riveros como árbitro y Rivadavia será anfitrión de Villa Ibañez con arbitraje a cargo de Enzo Gómez.