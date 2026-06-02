Semifinales del Apertura: Desamparados, 9 de Julio, Colón Junior y Minero buscan su lugar en la gran final

La cuenta regresiva llegó a su fin. La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de las semifinales del Torneo Apertura de Primera División, una jornada que promete emociones fuertes y que definirá a los dos equipos que disputarán la gran final prevista para el domingo 14 de junio.

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Uno de los encuentros más atractivos se jugará en el Serpentario. Desde las 17, Sportivo Desamparados recibirá a Sportivo 9 de Julio en Puyuta, en un duelo que enfrentará a dos de los equipos más sólidos del certamen.

El Víbora, dirigido por Mauricio Del Cero , llega tras eliminar a Peñarol luego de empatar 0 a 0 y hacer valer la ventaja deportiva obtenida por haber finalizado primero en la fase regular. Ese beneficio seguirá vigente en semifinales, por lo que una igualdad le alcanzará para avanzar a la definición del campeonato.

Del otro lado estará un 9 de Julio que viene en alza. El conjunto conducido por Carlos Biasotti dejó en el camino a San Lorenzo de Ullum con una victoria en el Este sanjuanino y llegará al Serpentario con una sola misión: ganar. El equipo nuevejulino necesita imponerse para meterse en la final y buscará dar ese batacazo.

El segundo boleto a la final se pondrá en juego en la cancha de Atenas, en Pocito. Allí, desde las 16, Atlético Minero y Colón Junior protagonizarán un choque que promete ser tan parejo como apasionante. A diferencia de la otra llave, en este encuentro no habrá ventaja deportiva. Si el partido termina empatado, el finalista se definirá mediante remates desde el punto penal.

Minero, dirigido por Ernesto Fullana, llega con el ánimo en alto tras remontar una serie complicada frente a Atlético Alianza y conseguir la clasificación. Por su parte, Colón Junior fue protagonista de una de las grandes sorpresas de los cuartos de final al eliminar al vigente supercampeón, Atlético Unión.

Habrá visitantes en ambos partidos

Cabe destacar que tanto en Puyuta como en Pocito podrá asistir público visitante, aunque con cupos reducidos. Cada club contará con un máximo de 50 hinchas y 25 dirigentes autorizados.

La medida se implementará nuevamente a través del programa Tribuna Segura, luego de la experiencia positiva del último fin de semana, en la que no se registraron incidentes.

También se definen los finalistas de Cuarta División

La jornada dominical tendrá además la definición de las semifinales de Cuarta División. En el Serpentario, Sportivo Desamparados recibirá a Atenas Pocito desde las 14. Mientras que a partir de las 16, en cancha de Peñarol, el Bohemio enfrentará a Juventud Zondina en busca de un lugar en la final de la categoría.

Con cuatro equipos soñando en Primera y otros cuatro en Reserva, el fútbol sanjuanino vivirá un domingo de definiciones, donde solo los mejores seguirán en carrera por el título del Apertura.