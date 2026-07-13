    • 13 de julio de 2026 - 07:50

    Quién era Matías Ochonga, el joven asesinado durante los festejos por el pase de Argentina a semifinales

    Tenía 20 años, había recuperado la libertad a comienzos de julio y recibió tres disparos por la espalda. El único imputado continúa prófugo.

    Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, fue asesinado de tres disparos por la espalda.

    Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, fue asesinado de tres disparos por la espalda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La alegría por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 terminó en tragedia en la ciudad cordobesa de San Francisco. En medio de los festejos, Matías Gerardo Ochonga, de 20 años, fue asesinado de tres disparos por la espalda en un ataque que, según los investigadores, habría sido planificado.

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    El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando una multitud celebraba la victoria argentina sobre Suiza. De acuerdo con la investigación, el agresor se acercó a la víctima y le disparó a corta distancia antes de escapar. El principal sospechoso ya fue identificado, aunque continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

    Ochonga había recuperado la libertad condicional el pasado 3 de julio, tras permanecer detenido por una causa de robo. Además, al momento de su muerte registraba pedidos de captura pendientes, un dato que fortaleció la principal hipótesis de la Fiscalía: un ajuste de cuentas vinculado a conflictos previos.

    La investigación está a cargo de la Justicia de Córdoba, que ordenó diversos allanamientos para dar con el presunto autor del homicidio. Los investigadores sostienen que el atacante habría esperado la salida de la víctima de prisión para concretar el crimen.

    Mientras avanza la causa, familiares y amigos de Ochonga expresaron su dolor en las redes sociales y reclamaron justicia. Los mensajes de despedida reflejaron la conmoción que provocó el asesinato, ocurrido en una noche que debía ser de celebración para miles de hinchas argentinos.

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