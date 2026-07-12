Rescataron a una familia sanjuanina que pasó más de 24 horas perdida en el campo

El grupo, integrado por dos adultos y dos adolescentes de Chimbas, fue hallado por la Policía Rural en una zona cercana a Vallecito. Se habían desorientado y la camioneta en la que viajaban sufrió un desperfecto mecánico.

Una familia oriunda del departamento Chimbas fue rescatada este sábado por efectivos de la División Policía Rural, luego de permanecer más de 24 horas extraviada en una zona de campo del este sanjuanino. Los cuatro integrantes fueron encontrados en buen estado de salud, aunque presentaban un cuadro de deshidratación por la falta de agua.

El operativo comenzó alrededor de las 14:45, cuando el CISEM recibió un aviso sobre la desaparición de varias personas en una zona rural. A partir de ese momento, móviles de las divisiones Rural 1, 3 y 4 iniciaron un intenso rastrillaje. Los efectivos recorrieron unos 40 kilómetros por la Ruta Nacional 141, desde Vallecito hasta el ingreso al puesto El Angelito. Luego continuaron otros 25 kilómetros por caminos rurales hacia el sur, donde finalmente localizaron a la familia cerca de las 19:40.

El grupo estaba integrado por dos adultos y dos adolescentes, de 14 y 17 años. Según informaron fuentes policiales, todos se encontraban en buen estado general, aunque muy afectados por la sed tras permanecer largas horas sin poder salir del lugar. Los propios damnificados explicaron que el jueves habían visitado el puesto de Quiroga y, al emprender el regreso alrededor de las 14, se desorientaron entre los caminos rurales. Para complicar aún más la situación, la camioneta en la que viajaban sufrió una falla mecánica que les impidió continuar la marcha.