    • 12 de julio de 2026 - 20:08

    Una camioneta cayó al río y sus cuatro ocupantes lograron salir con vida

    El vehículo fue arrastrado por la corriente tras precipitarse al cauce del río en el departamento Salavina. Pescadores que estaban en la zona lograron rescatar con vida a todos los ocupantes.

    Una camioneta cayó al río y sus cuatro ocupantes lograron salir con vida.

    Una camioneta cayó al río y sus cuatro ocupantes lograron salir con vida.

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    Cuatro personas salvaron sus vidas de manera milagrosa luego de que la camioneta en la que viajaban cayera al cauce del río Saladillo, en el departamento Salavina, provincia de Santiago del Estero. La rápida intervención de un grupo de pescadores evitó que el episodio terminara en tragedia.

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    De acuerdo con la información difundida por medios locales, en el vehículo viajaban dos mujeres mayores de edad y dos adolescentes, de 14 y 15 años. Por causas que todavía son materia de investigación, la camioneta se precipitó al río y comenzó a ser arrastrada por la fuerza de la corriente.

    Los primeros en advertir la dramática situación fueron pescadores que se encontraban en las inmediaciones. Sin perder tiempo, ingresaron al agua y consiguieron rescatar a los cuatro ocupantes antes de que el vehículo fuera arrastrado por completo.

    Tras el operativo de rescate, se confirmó que todos los ocupantes se encontraban fuera de peligro. En tanto, la camioneta no pudo ser recuperada en un primer momento debido a la intensidad del caudal del río.

    La Policía trabaja para determinar cómo se produjo el accidente y establecer las circunstancias que llevaron al vehículo a caer al cauce del río Saladillo.

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