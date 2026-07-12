Festejos por Argentina en San Juan: hubo 18 aprehendidos y un herido leve tras el pase a semifinales

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 movilizó a miles de sanjuaninos, que durante la noche salieron a las calles del Gran San Juan y distintos departamentos de la provincia para celebrar el triunfo ante Suiza.

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Con el objetivo de garantizar la seguridad durante los festejos, la Policía de San Juan implementó un importante operativo preventivo que concluyó sin incidentes de gravedad, según informaron fuentes oficiales.

Como resultado de los controles, la fuerza informó la aprehensión de 18 personas mayores de edad por distintas contravenciones .

Del total, 13 fueron hombres y cinco mujeres , quienes quedaron a disposición de la Justicia de Faltas por infringir normas contravencionales durante los festejos.

Las autoridades destacaron que la celebración transcurrió con normalidad y que no se registraron hechos de gravedad.

El único incidente ocurrió sobre calle Ignacio de la Roza, entre Mendoza y Entre Ríos, cuando un hombre cayó desde la caja de una camioneta en la que se desplazaba mientras participaba de los festejos.

El damnificado fue asistido en el lugar por personal de emergencias y, de acuerdo con el parte oficial, solo sufrió golpes leves, sin necesidad de registrar lesiones de gravedad.

Desde la Policía remarcaron que el trabajo preventivo permitió que los miles de hinchas que coparon las calles de San Juan pudieran celebrar con tranquilidad y sin mayores inconvenientes el triunfo de la Selección Argentina, que ahora buscará un lugar en la final del Mundial cuando enfrente a Inglaterra el próximo miércoles.

Un amplio despliegue policial

El operativo fue coordinado por la Dirección de Operaciones D-3, junto con las diferentes dependencias departamentales de la provincia.

En total, alrededor de 70 efectivos fueron desplegados en el radio céntrico de la Capital, además de los refuerzos destinados a plazas y otros puntos de concentración donde se reunieron los hinchas para celebrar el pase del equipo de Lionel Scaloni a una nueva semifinal mundialista.