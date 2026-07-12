Tokyo no Yoru y una nueva edición cargada de novedades: dos jornadas, concursos, workshops y la presencia de Gino Drag

San Juan se prepara para vivir una experiencia diferente durante las vacaciones de invierno. El 15 y 16 de julio, el Centro Cultural Conte Grand será escenario de Tokyo no Yoru , un festival que promete sumergir al público en el universo de la cultura asiática contemporánea a través del animé, el K-pop, el cosplay, la moda urbana, la gastronomía y la música oriental.

Más que una convención temática, la propuesta busca convertirse en un espacio de encuentro para fanáticos y curiosos, combinando entretenimiento, formación y cultura en una programación pensada para todas las edades. Además, apuesta a consolidarse como un referente cultural alternativo en San Juan, dando visibilidad a artistas y emprendedores locales vinculados al ambiente.

La gran novedad de esta edición será la presencia de Gino Drag, uno de los creadores de contenido y cosplayers más reconocidos del país. Con millones de reproducciones en TikTok e Instagram, el artista ganó popularidad por sus caracterizaciones de personajes de animé fusionadas con el arte drag, especialmente por su interpretación de Orochimaru. Su participación será uno de los momentos más esperados del evento ya que compartirá con los presentes sus saberes y tips.

El escenario principal también concentrará algunas de las actividades más convocantes. Entre ellas se destacan el concurso de K-pop, donde distintas formaciones de baile competirán por premios en efectivo. El cosplay también tendrá su protagonismo. En esta oportunidad se reconocerá las mejores propuestas y performances también con premios en efectivo.

A eso se sumará un atractivo especial para los fanáticos del pop coreano: el sorteo de entradas para ver en vivo a la banda surcoreana Stray Kids que se estará presentando en Argentina en septiembre de este año, en el Hipódromo de San Isidro y cuya presencia llevó a que se agotaran las entradas en cuestión de horas, llevando a la formación a sumar una nueva fecha para que ningún fanático se quede afuera.

La programación irá mucho más allá de las competencias. Los asistentes podrán participar de charlas sobre historia, gastronomía y cultura asiática, pensadas para descubrir qué hay detrás del fenómeno cultural que hoy conquista al mundo. También habrá talleres interactivos, donde especialistas compartirán conocimientos sobre danza, filmmaking orientado al K-pop y maquillaje, ofreciendo herramientas tanto para aficionados como para creadores de contenido.

Como parte de la propuesta, el festival contará con un paseo de stands donde se ofrecerán productos de merchandising, indumentaria, accesorios, ilustraciones, cómics y propuestas gastronómicas inspiradas en Asia. Además, habrá sectores recreativos con videojuegos, trivias temáticas, proyecciones y espacios de Random Dance, una de las actividades favoritas de la comunidad K-pop.

La organización define a Tokyo no Yoru como el lugar donde "la tradición milenaria y la vanguardia pop de Asia" se encuentran. La intención es ofrecer una experiencia inmersiva en la que convivan distintas expresiones de la cultura oriental, fomentando el intercambio entre artistas, emprendedores y un público cada vez más interesado en este universo.

El dato sobre Tokyo no Yoru

El evento se realizará este martes 15 y miércoles 16 de julio, de 14 a 21 horas en el Centro Cultural Conte Grand, ubicado en San Luis y Las Heras, Capital.

Las entradas se pueden encontrar desde los $5.000, y están disponibles a través de Avantti.