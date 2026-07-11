    • 11 de julio de 2026 - 14:02

    "Shica Kumbia Nena" se agranda: Celeste Castro va por la banda propia

    La artista sanjuanina lanzó una convocatoria para mujeres, instrumentistas y coristas, con el fin de armar su grupo de cumbia.

    Celeste Castro busca músicas y coristas que quieran sumarse a su proyecto musical de cumbia.&nbsp;

    Celeste Castro busca músicas y coristas que quieran sumarse a su proyecto musical de cumbia. 

    Foto:

    Por Estela Ruiz M.

    Shica Kumbia Nena entra en fase de expansión. La multifacética artista sanjuanina Celeste Castro lanzó una convocatoria dirigida a mujeres, músicas y coristas, para transformar su proyecto solista en una banda completa. De este modo llevará sus canciones originales —inspiradas en la cultura, paisajes, lenguaje y humor social de la provincia— a otro formato.

    Leé además

    San Juan dirá presente una vez más en Unísono, ahora con Salvador Oliva. 

    La música de San Juan vuelve a la Televisión Pública

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Agenda Cultural de San Juan incluye el s how de stand up de Los Pelados, un éxito de Buenos Aires. 

    Agenda cultural de San Juan: primer fin de semana de receso, a full

    Por Redacción Diario de Cuyo

    "Me interesa la idea de armar una propuesta donde en su totalidad la banda esté conformada por mujeres, porque me interesa mucho todo lo creativo que pueda nacer de esa energía femenina colectiva", contó a DIARIO DE CUYO Castro, recién llegada de una ronda de promoción de su música en Buenos Aires. Y recordó que ese siempre fue su deseo y agregó que, ahora que se anima a concretarlo, no quiere dejar de hacerlo.

    La decisión de abrir una convocatoria pública para concretar este proyecto responde a la búsqueda de una sintonía genuina entre las futuras integrantes y el género de la cumbia. "Yo conozco muchas artistas músicos que me encantan cómo trabajan y su energía y presencia escénica, pero sé que es un género que no a todas puede interesarles, así que se me ocurrió hacer la convocatoria abierta, porque quisiera que realmente les guste la cumbia", dijo la cantante. Y, en sintonía, agregó que “el público que va a ver una banda o propuesta de cumbia es porque le gusta, no va de chusma o para ver qué onda; va porque la disfruta, le gusta bailarla y divertirse".

    Respecto al repertorio, la artista adelantó que "la idea es que hagamos las canciones de mi proyecto Shica Kumbia Nena, y algunos covers, también homenaje a mujeres que hicieron hits y éxitos en la cumbia".

    Detalles de la convocatoria

    El llamado se encuentra formalmente abierto, y si bien Castro dio algunos lineamientos, aseguró que “el requisito fundamental es que les interese el género tropical, popular y latinoamericano".

    • Perfiles: bateristas, bajistas, guitarristas, tecladistas, percusionistas, instrumentistas de vientos y también coristas.
    • Requisitos: residir en San Juan, ser mayor de 18 años, poseer interés real por el género tropical, latinoamericano y popular, y tener predisposición para el trabajo creativo grupal y la performance escénica.
    • Vías de inscripción: Las interesadas se pueden contactar directamente a través de la cuenta oficial de Instagram shica kumbia nena o enviando un mensaje de WhatsApp al número de teléfono 2644045639. También accediendo a este link

    De cara a la recepción de postulaciones, la cantante, actriz y gestora cultural aclaró que no se trata de una selección excluyente en términos de trayectoria académica o profesional previa, sino que se ponderará la actitud y el compromiso hacia la propuesta integral. "Si ya tienen la experiencia mucho mejor, pero si no, que tengan muchas ganas de trabajar en esta propuesta", manifestó. Y cerró: "Me gustaría que sean artistas integrales, que puedan actuar, bailar, performatear y montarse".

    Mirá una de las producciones de Shica Kumbi Nena

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Chimbas recibirá a Bruno Arias como figura principal de la Peña del Sol, el próximo domingo.

    Chimbas se prepara para vivir una gran tarde de folclore con la "Peña del Sol"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La movida gamer está destinada a jugadores de todas las edades. 

    El "Arena Gamer" se apodera del Centro Cultural Conte Grand

    Por Estela Ruiz M.
    La noche de jazz del Chalet Cantoni tomará cuerpo con dos talentosos grupos sanjuaninos: BBC Trío (foto) y Gon Trío. 

    El Chalet Cantoni se prepara para una noche a puro jazz y buen vino

    Por Estela Ruiz M.
    En medio de una hilarante sesión de stand up folclórico, Dani Pérez repartirá Veneno Cuyano entre quienes quieran pasar un buen rato en el Cine Teatro Municipal de Capital. 

    "Veneno cuyano": el stand up con ritmo folclórico que trae a Dani Pérez a San Juan

    Por Estela Ruiz M.