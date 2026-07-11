"Shica Kumbia Nena" se agranda: Celeste Castro va por la banda propia

La artista sanjuanina lanzó una convocatoria para mujeres, instrumentistas y coristas, con el fin de armar su grupo de cumbia.

Shica Kumbia Nena entra en fase de expansión. La multifacética artista sanjuanina Celeste Castro lanzó una convocatoria dirigida a mujeres, músicas y coristas, para transformar su proyecto solista en una banda completa. De este modo llevará sus canciones originales —inspiradas en la cultura, paisajes, lenguaje y humor social de la provincia— a otro formato.

"Me interesa la idea de armar una propuesta donde en su totalidad la banda esté conformada por mujeres, porque me interesa mucho todo lo creativo que pueda nacer de esa energía femenina colectiva", contó a DIARIO DE CUYO Castro, recién llegada de una ronda de promoción de su música en Buenos Aires. Y recordó que ese siempre fue su deseo y agregó que, ahora que se anima a concretarlo, no quiere dejar de hacerlo.

La decisión de abrir una convocatoria pública para concretar este proyecto responde a la búsqueda de una sintonía genuina entre las futuras integrantes y el género de la cumbia. "Yo conozco muchas artistas músicos que me encantan cómo trabajan y su energía y presencia escénica, pero sé que es un género que no a todas puede interesarles, así que se me ocurrió hacer la convocatoria abierta, porque quisiera que realmente les guste la cumbia", dijo la cantante. Y, en sintonía, agregó que “el público que va a ver una banda o propuesta de cumbia es porque le gusta, no va de chusma o para ver qué onda; va porque la disfruta, le gusta bailarla y divertirse".

Respecto al repertorio, la artista adelantó que "la idea es que hagamos las canciones de mi proyecto Shica Kumbia Nena, y algunos covers, también homenaje a mujeres que hicieron hits y éxitos en la cumbia".

Detalles de la convocatoria El llamado se encuentra formalmente abierto, y si bien Castro dio algunos lineamientos, aseguró que “el requisito fundamental es que les interese el género tropical, popular y latinoamericano".