El "Arena Gamer" se apodera del Centro Cultural Conte Grand

El 11 y 12 de julio tendrá lugar un encuentro gratuito, que contará con simuladores, realidad virtual y otras atracciones.

La movida gamer está destinada a jugadores de todas las edades.

Los fanáticos de los videojuegos, la tecnología y la cultura geek podrán disfrutar de un evento gratuito durante el primer fin de semana del receso invernal. Se trata del "Arena Gamer", un encuentro que tendrá como epicentro el Centro Cultural Conte Grand los próximos sábado 11 y domingo 12 de julio.

La propuesta busca reunir a la comunidad gamer, a las familias y a interesados de todas las edades en el entretenimiento tecnológico durante este receso invernal. Lautaro Padilla, productor del CC Conte Grand y organizador del encuentro, contó que la iniciativa nació porque "hace casi dos años que no se hacía nada acá sobre gaming" y subrayó la importancia de que sea una movida gratuita, para darle una oportunidad a todos, ya que "no en todos los eventos que se hacen son gratis o quizás los juegos son pagos".

Las actividades se desarrollarán de 15:00 a 21:00 h y estarán estructuradas mediante un sistema de pases individuales que se obtendrán escaneando un código QR en el ingreso. El productor detalló el funcionamiento del sistema de juego: "En la entrada deberán escanear el QR, se les da check y les dan un pase. Con ese pase pueden jugar a casi todos los juegos. Una vez realizados todos los juegos, que se irán marcando, ya no pueden jugar más". Padilla aclaró que las partidas serán dinámicas, de entre 3 y 5 minutos, para que circule el público, que estiman que será numeroso.

Atracciones del Arena Gamer El encuentro contará con ofertas específicas diseñadas para diferentes plataformas y públicos:

Zona PlayStation 4: Orientada a todo público, ofrecerá dos opciones de juego. "Se van a encontrar con dos juegos. Mortal Kombat, que es un juego de pelea, y el FIFA 2026, que es un juego de fútbol", especificó Padilla. Los asistentes dispondrán de dos oportunidades para el juego de pelea y un partido en el de fútbol Zona de PC: Estará equipada para disputar partidas de los populares títulos Valorant y Counter-Strike 2 (CS2), permitiendo una oportunidad de juego por persona. Simuladores de automovilismo: Será una de las grandes novedades de la edición, utilizando el software R Factor. "Va a tener incluso hasta autos personalizados con todos los sponsors. Va a tener todos mapas personalizados", puntualizó el organizador, quien remarcó que estos simuladores de autos son una característica que no suele verse en los eventos locales. Realidad Virtual: Ofrecerá una experiencia inmersiva multijugador en simultáneo para cuatro personas. A diferencia de las demás atracciones, este espacio estará restringido exclusivamente para mayores de 12 años. Junto al despliegue tecnológico, Arena Gamer ofrecerá una feria temática y un área gastronómica ambientada en el universo de Star Wars.