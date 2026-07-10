Valle Fértil y un multitudinario Pericón Nacional: un mes de trabajo, 180 bailarines y una apuesta que busca consolidarse en el tiempo

Cuando Jonathan Villalón, un importante hacedor cultural de Valle Fértil se sumó a la actual gestión, lo hizo con una gran carpeta bajo sus brazos con una infinidad de proyectos. Entre ellos uno que vio la luz el año pasado fue montar un gran Pericón Nacional en el marco del 9 de Julio. La primera presentación sucedida en el 2025 sin duda fue la antesala de una iniciativa que busca trascender las gestiones y convertirse en una tradición vallista.

Actualmente Villalón es el encargado de Cultura del Municipio, y tras el éxito que significó la primera edición este año comenzaron a desarrollar la propuesta con mayor anticipación. En contacto con DIARIO DE CUYO, el funcionario destacó que la intención detrás de la iniciativa era compartir con los vecinos del departamento algo que estuviera fuera de lo común, que buscara la unidad de las personas y fuera lo suficientemente práctico para que cualquiera que lo deseara se pudiera sumar.

“El año pasado armamos algo pequeño en la plaza, pero ya en ese momento nos dimos cuenta de que nos había quedado chico” , destacó Villalón. Con una convocatoria mayor, el escenario elegido fue otro, y como era de esperarse, superó las expectativas.

De cara a una celebración de la Independencia, las tareas para el armado del gran pericón comenzaron hace un mes atrás. Se realizó la invitación formal a todas las academias de folclore que hay en el departamento como también a las áreas municipales vinculadas con discapacidad y adultos mayores. En la invitación se compartió parte de la coreografía, para que se fueran interiorizando en la propuesta.

“Decidimos agregarle un gato y una chacarera en el medio, porque queríamos aprovechar ese momento, que no se pase tan rápido. El pericón duró alrededor de 10 minutos y con las otras danzas se extendió a 16 minutos. Es un trabajo bastante grande que venimos haciendo desde hace un mes” , dijo con satisfacción el funcionario vallista.

Teniendo en cuenta que la plaza de la Villa San Agustín iba a quedar chica, se tomó la decisión de cortar el tránsito de la calle Mendoza, entre Rivadavia y Mitre, para que la arteria se convirtiera en el gran escenario que necesitaban.

Antes de la presentación se realizaron dos ensayos, para en parte conocer a ciencia cierta cuántas personas iban a participar, como también organizar la logística que merecía la coordinación de más de un centenar de personas.

En total bailaron 180 vecinos de Valle Fértil, desde niños de tres años que lo hicieron acompañados de algún adulto, hasta personas que rondaban los 80 años, demostrando que la unión de una comunidad no entiende de edades. “Los mezclamos a todos, todos compartieron, la verdad fue un gran momento de unión y alegría. Es un momento en el que todos somos iguales”, destacó Villalón.

Un sueño hecho realidad y el anhelo de instalar el Pericón Nacional del 9 de Julio como una tradición vallista

El arte, la cultura y la tradición forma parte de la idiosincrasia sanjuanina. Cada departamento tiene sus propuestas que marcan el diferencial y le brinda un valor agregado a la comunidad. El anhelo de Jonathan es que el Pericón del 9 de Julio se convierta en una iniciativa que trascienda las gestiones y sea propia de la comunidad.

“Hace muchas gestiones atrás se sabía hacer, cuando yo era chico. En ese momento el pericón estaba a cargo de una academia, pero no era multitudinario. Un día reflexionando en esto de la unión, del trabajo en conjunto y en equipo, de unir a todos por igual, sepan o no sepan bailar, surgió la idea de darle la posibilidad a todos de poder participar”, reflexionó Villalón.

Y continuó: “La idea es, en cada actividad que propongo, mis deseos son de que trascienda, que se convierta en algo tradicional, cultural, en una costumbre que una a toda la familia, al pueblo, a las distintas áreas. Está pensando para el pueblo en general”.

Teniendo en cuenta ello, con una edición más que exitosa y multitudinaria, ya se está pensando en el próximo año, con el desafío de no bajar la calidad del espectáculo e incorporar más personas al gran pericón vallista.

“Los sueños se hacen realidad. Este proyecto lo tengo desde hace mucho, y esta gestión me abrió la puerta y me permitió volcarlo. Soy un fanático de mi pueblo y de mi gente. Orgulloso de la función que cumplo”, finalizó Jonathan Villalón, quién cargó sobre sus hombros el desafío de armar una propuesta que sumó a toda una comunidad.