    • 10 de julio de 2026 - 09:53

    Vacaciones en la Legislatura: otra aventura invernal para la familia sanjuanina

    Será la semana próxima y ofrecerá espectáculos de magia, danza y talleres interactivos gratuitos.

    La Legislatura tendrá dos jornadas gratuitas para niños y jóvenes, lunes y martes próximos.&nbsp;
    La Legislatura tendrá dos jornadas gratuitas para niños y jóvenes, lunes y martes próximos. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Llega una nueva propuesta para disfrutar del receso invernal en San Juan. El próximo lunes debutará "Vacaciones en la Legislatura", un espacio pensado especialmente para que los niños y jóvenes de la provincia disfruten de tardes mágicas, talleres y grandes sorpresas artísticas.

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    Bajo el lema "Vacaciones '26 en la Legislatura: Una nueva aventura", la propuesta recreativa se desarrollará los días lunes 13 y martes 14 de julio. La grilla abarca desde rutinas de ilusionismo hasta talleres interactivos y expresiones coreográficas. Todas las actividades son gratuitas, pero con cupos limitados, por lo que el ingreso será por orden de llegada.

    El cronograma en la Legislatura Provincial

    Lunes 13 de julio

    • 16:00 horas: Show de Magia a cargo del Mago Mauricio, un espectáculo lleno de sorpresas, risas y cuentos disparatados. La actividad se realizará en el Anexo de la Legislatura Provincial.

    • 17:30 horas: Presentación de Shadows Dance Cover, un espectáculo de música y movimiento contemporáneo inspirado en el K-pop, también en el Anexo de la Legislatura Provincial.

    Martes 14 de julio

    • 16:00 horas: Función de Títeres a cargo de Titiriamichis.

    • 16:30 horas: Taller de Ilustración a cargo de Hamsterboys, donde los participantes aprenderán técnicas de dibujo, escritura y cómic. La actividad se desarrollará en el Salón de Usos Culturales (SUC) del edificio histórico de la Legislatura Provincial y está destinada a personas a partir de los 8 años de edad.

    • 17:00 horas: Segunda Función de Títeres a cargo de Titiriamichis.

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