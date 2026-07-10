Vacaciones en la Legislatura: otra aventura invernal para la familia sanjuanina

Llega una nueva propuesta para disfrutar del receso invernal en San Juan . El próximo lunes debutará "Vacaciones en la Legislatura" , un espacio pensado especialmente para que los niños y jóvenes de la provincia disfruten de tardes mágicas, talleres y grandes sorpresas artísticas.

Bajo el lema "Vacaciones '26 en la Legislatura: Una nueva aventura", la propuesta recreativa se desarrollará los días lunes 13 y martes 14 de julio. La grilla abarca desde rutinas de ilusionismo hasta talleres interactivos y expresiones coreográficas. Todas las actividades son gratuitas, pero con cupos limitados, por lo que el ingreso será por orden de llegada.