Correo no deseado: un original libro que se basa en el comercio exterior como estrategia de supervivencia

Un correo recibido en nuestra casilla sin que lo esperemos puede ser más crucial para nuestras vidas que aquel mensaje que queríamos recibir. Un correo no deseado, de hecho, puede destruir nuestras vidas si está expelido con malicia , pero a la vez puede ser la excusa para una especie de refundación, puede ser una especie de muro derribado que nos deja ver detrás un paisaje que estábamos negando. Un mensaje inesperado puede ser una fuente, al fin, de sabiduría, de aprendizaje.

De esto habla Correo no deseado, el libro que acaba de publicar la economista y emprendedora Mariana Coronado, en la prestigiosa editorial Orsai que capitanea el escritor Hernán Casciari.

Este libro que navega entre la novela y el ensayo parte de un hecho autobiográfico, para contar las situaciones reales vividas por la autora luego de recibir ese mail inesperado. Se trataba de un correo alguien que ella desconocía, una mujer, la acusaba airadamente de haber destruido su pareja.

Pero si esa acusación, que carecía de veracidad, fue inesperada, no menos lo fue todo lo que vino luego: Coronado comenzó a ser víctima de un ataque virtual, muy planificado y virulento, en redes, y que alcanzaba a sus contactos.

“¿Qué hacer?” fue la primera pregunta. La autora, destacada en el comercio exterior, en la organización de foros y en el emprendedurismo, puso en juego toda su templanza. Primero, eligió no responder, incluso a costa de permitir que los ataques siguieran apareciendo. Su idea fue que el silencio ayudaría a que los mensajes agresivos no alcanzaran mayor audiencia.

Así comenzó, además, la estrategia de defensa de Coronado, en una historia que comenzó a desarrollarse en escenarios diversos, como Buenos Aires, Utrecht, Edimburgo y Madrid.

¿Cuál fue la decisión de Coronado, y que forma parte de uno de los hilos argumentales de su libro Correo no deseado? Prefirió no quedar sólo como la víctima de un ataque, sino que asumió el rol de una auditora. Así, traspoló los conocimientos adquiridos en su formación en comercio exterior para aplicarlo a este hecho que involucraba sus vínculos personales.

Lo que narra en el libro Mariana Coronado es esa estrategia y todas las reflexiones y conclusiones a las que llegó. Una de las ideas que desarrolló fue la del “Algoritmo de la Dignidad”, algo así como una estrategia para sobrevivir a ataques virulentos que se basa en tres acciones: “auditar”, “aduanar” y “archivar con respeto”.

En uno de los momentos del libro, se lee, por ejemplo, una respuesta a la gran duda: ¿cómo se sostiene el silencio ante los ataques sin sentir se está cediendo terreno a quien ataca? Así, reflexiona la autora: “El silencio se sostiene cuando entendés que no es resignación sino decisión estratégica. Hay una diferencia enorme entre callarse porque no encontrás las palabras y callarse porque calculaste que ninguna palabra va a cambiar la operación. La segunda forma de silencio no te hace perder: te saca del tablero donde el otro puso las reglas. Lo que aprendí es que cuando alguien necesita que vos respondas para sostener su argumento, el silencio es la única respuesta que no alimenta el fuego. La furia ajena busca audiencia. Cuando no se la das, la batalla se desarma sola. Eso no es perder. Es elegir en qué canchas jugás”.

Lo interesante de Correo no deseado es que termina siendo una cruza original entre la narración, la autoayuda y la reflexión sobre el poder de las redes sociales. Algo que destaca el propio Casciari en el prólogo que acompaña al libro: “Mariana escribe como vive: con obsesión, con velocidad, con una inteligencia práctica que va armando sistemas incluso en medio del caos. Por eso, mientras trabajaba este libro, inventó adentro del propio relato un ‘algoritmo de la dignidad’, como si también el dolor, el acoso y la humillación pudieran ordenarse en una lógica secreta para sobrevivirlos”.

Mariana Coronado, la autora

Nacida en 1976, Mariana Coronado es economista, organizadora del BA Economic Forum y, según su propia definición, “emprendedora serial”. Creó el Coffee and Comex y El Peiper, un blog de análisis económico que estuvo activo durante cuatro años. Correo no deseado es su primer libro.,