Murió Bonnie Tyler, el ícono de la música de los 80, a los 75 años

La legendaria cantante galesa, intérprete del clásico "Total Eclipse of the Heart", falleció en Lisboa mientras se encontraba en medio de una gira europea.

El mundo de la música está de luto. Bonnie Tyler murió a los 75 años de edad, según confirmó su equipo de producción. La artista galesa, dueña de una de las voces más desgarradoras y reconocibles del pop y el rock internacional, se encontraba en Lisboa, Portugal, al momento de su fallecimiento.

A pesar de su edad, la icónica intérprete de "Total Eclipse of the Heart" se mantenía plenamente activa y en plena gira de conciertos por Europa, habiendo realizado su última presentación ante miles de fanáticos en la ciudad de Oporto.

Una voz inconfundible que marcó los años 80 Nacida bajo el nombre de Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, en 1951, Tyler forjó una identidad única en la industria. Irónicamente, su característico tono de voz áspero y rasgado fue el resultado de una operación en sus cuerdas vocales en 1977. Lejos de truncar su carrera, ese sello vocal la diferenció por completo de las demás artistas de su generación.

Si bien en los años 70 ya había conseguido notoriedad con éxitos como "It's a Heartache", el verdadero estallido global llegó en 1983.

De la mano del compositor Jim Steinman, Tyler lanzó "Total Eclipse of the Heart", una balada monumental que escaló al primer puesto de los rankings en Estados Unidos y el Reino Unido de manera simultánea, vendiendo más de 6 millones de copias. Poco después, consolidó su estatus de leyenda con "Holding Out for a Hero", otro himno ochentero que quedó grabado en la cultura popular.