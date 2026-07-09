    • 9 de julio de 2026 - 08:22

    Murió Bonnie Tyler, el ícono de la música de los 80, a los 75 años

    La legendaria cantante galesa, intérprete del clásico "Total Eclipse of the Heart", falleció en Lisboa mientras se encontraba en medio de una gira europea.

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     Bonnie Tyler 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mundo de la música está de luto. Bonnie Tyler murió a los 75 años de edad, según confirmó su equipo de producción. La artista galesa, dueña de una de las voces más desgarradoras y reconocibles del pop y el rock internacional, se encontraba en Lisboa, Portugal, al momento de su fallecimiento.

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    A pesar de su edad, la icónica intérprete de "Total Eclipse of the Heart" se mantenía plenamente activa y en plena gira de conciertos por Europa, habiendo realizado su última presentación ante miles de fanáticos en la ciudad de Oporto.

    Una voz inconfundible que marcó los años 80

    Nacida bajo el nombre de Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, en 1951, Tyler forjó una identidad única en la industria. Irónicamente, su característico tono de voz áspero y rasgado fue el resultado de una operación en sus cuerdas vocales en 1977. Lejos de truncar su carrera, ese sello vocal la diferenció por completo de las demás artistas de su generación.

    Si bien en los años 70 ya había conseguido notoriedad con éxitos como "It's a Heartache", el verdadero estallido global llegó en 1983.

    De la mano del compositor Jim Steinman, Tyler lanzó "Total Eclipse of the Heart", una balada monumental que escaló al primer puesto de los rankings en Estados Unidos y el Reino Unido de manera simultánea, vendiendo más de 6 millones de copias. Poco después, consolidó su estatus de leyenda con "Holding Out for a Hero", otro himno ochentero que quedó grabado en la cultura popular.

    Un legado de vigencia absoluta

    Con más de 15 discos de estudio y más de 20 millones de copias vendidas a lo largo de cinco décadas, la artista demostró una vigencia envidiable. En 2013 llegó a representar al Reino Unido en el clásico festival de Eurovisión, logrando conectar con las nuevas generaciones.

    La partida de Bonnie Tyler deja un vacío enorme en los escenarios, pero sus canciones memorables seguirán sonando con la misma fuerza de siempre en las radios y plataformas digitales de todo el planeta.

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